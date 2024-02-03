Как военному пройти МСЭК и для чего это необходимо — объясняет юрист

Украинские военнослужащие в больнице Фото: grad.ua

Медико-социальная экспертная комиссия — специальное учреждение здравоохранения в Украине, проводящее медико-социальную экспертизу гражданам, которые обращаются для установления инвалидности. Эта экспертиза — обязательный этап для получения статуса лица с инвалидностью. Кроме того, украинские военнослужащие, которые после ранения, контузии, травмы или увечья в бою имеют значительную потерю трудоспособности, тоже должны пройти МСЭК.

Юрист правозащитного центра для военнослужащих "Принцип" Анна Пашкина рассказала об особенностях прохождения МСЭК военными, как подготовиться и какие документы необходимы, пишет "РБК-Украина".

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Прохождение МСЭК военнослужащим — какие есть основания

Основанием для прохождения МСЭК военнослужащим есть:

травмы, ранения или заболевания, после которых произошла значительная потеря трудоспособности;

изменений претерпело физическое или психическое здоровье;

подозрение на приобретение группы инвалидности;

потребность в протезировании;

контузия.

Как военному пройти МСЭК — алгоритм действий

Военнослужащему необходимо пройти следующие основные этапы:

Получить направление от воинской части или ТЦК и СП или семейного врача. Прийти в определенную больницу с этим направлением. Пройти врачебно-консультативную комиссию (ВКК) и получить направление на МСЭК формы №008/о. Пройти комиссию МСЭК и получить заключение.

Важно: на период действия военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены проведение МСЭК осуществляется по направлению ВКК (врачебно-консультативная комиссия) независимо от места регистрации или проживания.

Украинский военный на приеме у врача. Фото: Аarmyinform

Какие документы нужны, чтобы пройти МСЭК

Наличие соответствующего пакета документов является обязательным условием проведения экспертизы. Поэтому военнослужащий должен иметь:

направление на МСЭК;

паспорт или ID-карту с выдержкой из Единого государственного демографического реестра относительно регистрации места жительства;

копию идентификационного кода;

военный билет или удостоверение офицера (копия);

военно-учетные документы (справка о прохождении военной службы, выписка из послужного списка) или их копии;

свидетельство о болезни или справка ВВК, или выписка из протокола заседания штатной ВВК об установлении причинной связи заболеваний, травм (ранений, контузий, увечий);

медицинскую документацию, оригиналы (выписки из амбулаторной карты ф. 025/о, выписки из истории болезни стационарного больного ф. 027/0, результаты лабораторных, инструментальных, лучевых обследований, консультативные заключения профильных областных специалистов и т.п.) и амбулаторную карту;

другие документы по требованию МСЭК.

Как определяется группа инвалидности

Приказ Минздрава от 05.09.2011 N 561 утверждает инструкцию, согласно которой устанавливаются группы инвалидности, то есть этим документом устанавливается механизм определения той или иной группы инвалидности.

Каждая МСЭК проводит осмотр больного в течение 7 рабочих дней со дня поступления направления ВКК и принимает решение о наличии или отсутствии инвалидности.

В случае если военный обращается для установления инвалидности и не может лично прибыть на осмотр в МСЭК, комиссия может принимать решение об установлении инвалидности заочно по направлению ВКК.

Кроме того, МСЭК может сформировать выездное освидетельствование. То есть медицинское учреждение, где находится военный, по его просьбе подает все необходимые документы и созывает выездную МСЭК.

Раньше мы писали, как военнослужащим воспользоваться электронной очередью для прохождения военной медкомиссии.

Напомним, мы рассказывали, какие первичные медуслуги ветераны могут получить бесплатно.

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