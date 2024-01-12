Демобілізація в Україні 2024 — хто з військових може звільнитися зі служби

Батальйон територіальної оборони у Млинові. Фото: dubno.rayon.in.ua

Вже майже два роки в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Призов військовозобов'язаних чоловіків на військову службу не зупиняється. Військові боронять державу, не маючи можливості звільнитися з ЗСУ допоки триває війна. Водночас українським законодавством передбачені певні категорії військовослужбовців та обставини за якими вони можуть демобілізуватися.

Докладніше про це розповів юрист Андрій Лавренюк. Так, за його словами, підстави та умови, за якими військові можуть звільнитися з війська передбачені ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу".

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Які є підстави для звільнення з військової служби

Законом передбачається, що військовий ЗСУ може звільнитися з військової служби на таких підставах:

Що необхідно зробити військовому, щоб звільнитися зі служби

У разі наявності одної з підстав для демобілізації, військовий повинен:

зібрати документи, необхідні для підтвердження цих підстав;

зробити копії цих документів та завірити їх нотаріально;

подати на ім'я командира рапорт про звільнення, додавши до нього документи, що підтверджують право на звільнення.

Як правильно скласти рапорт на звільнення з армії

Під час написання рапорту військовий обов'язково повинен вказати:

підставу;

обґрунтовану думку, щодо свого бажання/небажання проходити службу у військовому резерві ЗСУ за відповідною військово-обліковою спеціальністю;

погодження на виключення зі списків особового складу військової частини до моменту проведення усіх необхідних розрахунків (необов’язково, за бажанням);

районний (міський) ТЦК та СП, до якого повинна бути надіслана особова справа військовослужбовця і де він стоятиме на військовому обліку.

Який порядок звільнення з військової служби

Після того, як військовий подав правильно оформлений рапорт та необхідні документи своєму безпосередньому командирові, командир повинен поставити свій підпис на рапорті та передати його за підпорядкуванням.

Кожен командир вище має поставити свій підпис та передати рапорт і документи вище, поки вони не дійдуть до людини, яка приймає рішення щодо звільнення.

Тоді документи розглядаються і приймається рішення ― у разі позитивної відповіді на частину відправляється повідомлення про звільнення.

Військовому також можуть відмовити, тоді за бажання звільнитися він повторює свої дії.

Строки розгляду рапорту, який подається на звільнення, не передбачені чинним законодавством. Зазвичай він триває близько 1−2 місяців.

У разі значної затримки розгляду рапорту юристи рекомендують подавати скарги до вищого командування або Міністерства оборони України.

Громадяни, звільнені з військової служби, у п’ятиденний строк після виключення зі списків особового складу військової частини зобов’язані прибути до ТЦК та СП для взяття їх на військовий облік.

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