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Кто из военных может уволиться из ВСУ уже сейчас — основания и условия

12 января 2024 05:38
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Демобилизация в Украине 2024 — кто из военных может уволиться со службы
Батальон территориальной обороны в Млинове. Фото: dubno.rayon.in.ua
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Уже почти два года в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Призыв военнообязанных мужчин на военную службу не останавливается. Военные защищают государство, не имея возможности уволиться с ВСУ, пока продолжается война. В то же время, украинским законодательством предусмотрены определенные категории военнослужащих и обстоятельства, по которым они могут демобилизоваться.

Подробнее об этом рассказал юрист Андрей Лавренюк. Так, по его словам, основания и условия, по которым военные могут уволиться из войска предусмотрены ЗУ "О воинской обязанности и военной службе".

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Каковы основания для увольнения с военной службы

Законом предусматривается, что военный ВСУ может уволиться с военной службы по следующим основаниям:

Что необходимо сделать военному, чтобы уволиться со службы

В случае наличия одного из оснований для демобилизации, военный должен:

  • собрать документы, необходимые для подтверждения этих оснований;
  • сделать копии этих документов и заверить их нотариально;
  • подать на имя командира рапорт об увольнении, добавив к нему документы, подтверждающие право на увольнение.

Как правильно составить рапорт на увольнение из армии

При написании рапорта военный обязательно должен указать:

  • основание;
  • обоснованное мнение относительно своего желания/нежелания проходить службу в военном резерве ВСУ по соответствующей военно-учетной специальности;
  • согласование на исключение из списков личного состава воинской части до момента проведения всех необходимых расчетов (необязательно по желанию);
  • районный (городской) ТЦК и СП, к которому должно быть направлено личное дело военнослужащего и где он будет стоять на военном учете.

Какой порядок увольнения с военной службы

После того как военный подал правильно оформленный рапорт и необходимые документы своему непосредственному командиру, командир должен поставить подпись на рапорте и передать его по подчинению.

Каждый командир выше должен поставить свою подпись и передать рапорт и документы выше, пока они не дойдут до человека, принимающего решение об увольнении.

Тогда документы рассматриваются и принимается решение — в случае положительного ответа на часть отправляется сообщение об увольнении.

Военному также могут отказать, тогда при желании уволиться он повторяет свои действия.

Сроки рассмотрения подаваемого на увольнение рапорта не предусмотрены действующим законодательством. Обычно он длится около 1-2 месяцев.

В случае значительной задержки рассмотрения рапорта юристы рекомендуют подавать жалобы в высшее командование или Министерство обороны Украины.

Граждане, освобожденные от военной службы, в пятидневный срок после исключения из списков личного состава воинской части обязаны прибыть в ТЦК и СП для взятия их на военный учет.

Ранее мы сообщали, как военному пройти ВВК во время войны.

Напомним, мы писали, по каким уважительным причинам военные могут расторгнуть контракт досрочно во время войны.

Также мы информировали, может ли демобилизоваться доброволец в случае попечительства над лицом с инвалидностью.

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ВСУ
Украина
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увольнение

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