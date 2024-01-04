Які виплати отримуватимуть військові ЗСУ 2024 року — суми та умови

Виплати та зарплати українським військовим. Колаж: Новини.LIVE

В Україні триває повномасштабна війна, яку розпочала країна-окупант росія. Тож наші воїни продовжують боронити Батьківщину від агресора. Держава у свою чергу забезпечує військових належними заробітними платами, преміями, доплатами та пенсіями.

Які виплати передбачені для військовослужбовців Збройних сил України 2024 року, від чого вони залежать та коли цих виплат можуть позбавити, пише "Pro Гроші".

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Що впливає на розмір заробітної плати військовослужбовця

Варто зауважити, що відповідно до українського законодавства, на розмір виплат захисників та захисниць впливають наступні фактори:

посада;

військове звання;

рід військ;

місце служби.

Як нараховуватимуться виплати військовим 2024 року

2024 року розмір грошового забезпечення військовослужбовців, ймовірно, залишиться на рівні 2023 року.

Грошове забезпечення військовослужбовців України складається з двох складових:

основні виплати;

додаткове щомісячне забезпечення.

Розмір грошового забезпечення військовослужбовців визначається за формулою:

Грошове забезпечення = оклад + надбавки + доплати + премія

Розмір надбавок і доплат визначається за встановленими нормативами. Наприклад, надбавка за вислугу років становить від 25% до 50% посадового окладу, а надбавка за службу в силах спецоперацій — до 100% прожиткового мінімуму.

Щодо премій, то їх розмір визначається безпосередньо командиром, який спирається на особистий внесок військового у загальні результати служби. При цьому може бути прийнято рішення про зменшення премії або взагалі її не нараховування через наявність дисциплінарних стягнень.

Виплати українським військовим. Колаж: Новини.LIVE

Скільки платитимуть військовим 2024 року — суми

Станом на 2 січня 2024 року, мінімальна виплата для:

солдата — 13 тис. грн;

строковика — 20 тис. грн;

мобілізованого 33 тис. грн.

Які додаткові виплати передбачені військовим 2024 року

Додаткові надходження для військових передбачені наступні:

15 тис. грн — військовим, які обіймають посади керівного та інструкторсько-викладацького складу у навчальних військових частинах;

30 тис. грн — військовим, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпеченні здійснення заходів з нацбезпеки та оборони, відсічі й стримування збройної агресії;

або забезпеченні здійснення заходів з нацбезпеки та оборони, відсічі й стримування збройної агресії; 50 тис. грн — особам, які здійснюють оперативне управління військовими частинами та виконують спецзавдання безпосередньо на лінії зіткнення;

100 тис. грн — військовослужбовцям, які перебувають у зоні активних бойових дій або у зв’язку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом), пов’язаним із захистом Батьківщини, перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я.

Також 100 тис. грн (з 29 вересня 2023 року) отримують військові, які служать у ракетних війська, артилерії та ППО, та здійснюють вогневе ураження противника, без умови перебування в районі ведення бойових дій.

І військовослужбовці, які займаються розмінуванням не у зоні бойових дій можуть розраховувати на виплату у розмірі 100 тис. грн.

Виплати українським військовим. Фото: google.com

За що військового можуть позбавити виплат

Якщо військовослужбовець не отримує додаткові виплати, то на це, може бути кілька причин:

військовий/військова самовільно залишив/ла частину;

відмовився/лася виконувати бойові накази (розпорядження);

добровільно здалася/вся у полон;

усунутий/та від виконання службових обов’язків, відсторонений від посад чи виконання службових повноважень;

вживав/ла алкогольні, наркотичні або психотропні речовини, а потім виконував/ла завдання в такому стані;

вчинив/ла кримінальні, військові адміністративні, адміністративні чи пов’язані з корупцією дії;

навмисно спричинив/ла ушкодження своєму здоров’ю або вчинив/ла самогубство, але тут є виняток, якщо людину довели до скоєння самогубства й це доведено судом.

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