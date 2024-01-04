Какие выплаты будут получать военные ВСУ в 2024 году — суммы и условия

Выплаты и зарплаты украинским военным. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине идет полномасштабная война, которую начала страна-оккупант россия. Так что наши воины продолжают защищать Родину от агрессора. Государство в свою очередь обеспечивает военных должными заработными платами, премиями, доплатами и пенсиями.

Какие выплаты предусмотрены для военнослужащих Вооруженных сил Украины в 2024 году, от чего они зависят и когда этих выплат могут лишить, пишет "Pro Гроші".

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Следует отметить, что согласно украинскому законодательству, на размер выплат защитников и защитниц влияют следующие факторы:

должность;

воинское звание;

род войск;

место службы.

Как будут начисляться выплаты военным в 2024 году

В 2024 году размер денежного довольствия военнослужащих, вероятно, останется на уровне 2023 года.

Денежное довольствие военнослужащих Украины состоит из двух составляющих:

основные выплаты;

дополнительное ежемесячное довольствие.

Размер денежного довольствия военнослужащих определяется по формуле:

Денежное довольствие = оклад + надбавки + доплаты + премия

Размер надбавок и доплат определяется по установленным нормативам. К примеру, надбавка за выслугу лет составляет от 25% до 50% должностного оклада, а надбавка за службу в силах спецопераций — до 100% прожиточного минимума.

Что касается премий, то их размер определяется непосредственно командиром, который берет во внимание личный вклад военного в общие результаты службы. При этом может быть принято решение об уменьшении премии или вообще ее не начисления из-за наличия дисциплинарных взысканий.

Выплаты украинским военным. Коллаж: Новини.LIVE

Сколько будут платить военным в 2024 году — суммы

По состоянию на 2 января 2024 года минимальная выплата для:

солдата — 13 тыс. грн;

срочника — 20 тыс. грн;

мобилизованного — 33 тыс. грн.

Какие дополнительные выплаты предусмотрены военным в 2024 году

Дополнительные выплаты для военных предусмотрены такие:

15 тыс. грн — военным, занимающим должности руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях;

30 тыс. грн — военным, принимающим непосредственное участие в боевых действиях или обеспечении осуществления мероприятий по нацбезопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии;

или обеспечении осуществления мероприятий по нацбезопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии; 50 тыс. грн — лицам, которые осуществляют оперативное управление военными частями и выполняют спецзадания непосредственно на линии столкновения;

100 тыс. грн — военнослужащим, которые находятся в зоне активных боевых действий или в связи с ранением (контузией, травмой или увечьем), связанным с защитой Родины, находятся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения.

Также 100 тыс. грн (с 29 сентября 2023 года) получают военные, которые служат в ракетных войсках, артиллерии и ПВО, и производят огненное поражение противника, без условия пребывания в районе ведения боевых действий.

И военнослужащие, занимающиеся разминированием не в зоне боевых действий, могут рассчитывать на выплату в размере 100 тыс. грн.

Выплаты украинским военным. Фото: google.com

За что военного могут лишить выплат

Если военнослужащий не получает дополнительные выплаты, то на это может быть несколько причин:

военный/военная самовольно оставил/ла часть;

отказался выполнять боевые приказы (распоряжения);

добровольно сдалась/ся в плен;

отстраненный от исполнения служебных обязанностей, отстраненный от должностей или исполнения служебных полномочий;

употреблял/а алкогольные, наркотические или психотропные вещества, а затем выполнял/а задачу в таком состоянии;

совершил/а уголовные, военные административные, административные или связанные с коррупцией действия;

намеренно причинил/а повреждение своему здоровью или покончил/а с собой, но здесь есть исключение, если человека довели до совершения самоубийства и это доказано судом.

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