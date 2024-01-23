Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Електронна черга на ВЛК — хто з українців має змогу записатися онлайн arrow

Електронна черга на ВЛК — хто з українців має змогу записатися онлайн

23 січня 2024 20:46
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Електронна черга для проходження ВЛК — хто з українців може записатися та як
Військова медкомісія в Україні. Фото: armyinform.com
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

В Україні один з найважливіших інструментів під час проведення загальної мобілізації є військово-лікарська комісія. Саме вона приймає рішення щодо придатності військовозобов'язаного, а також вирішує чи дозволяє здоров'я військовослужбовця й надалі нести військову службу. Не так давно в державі було запроваджено можливість записатися на проходження ВЛК онлайн. 

Хто може скористатися електронною чергою для проходження військової медкомісії та як це можна зробити, розповідаємо далі в матеріалі. 

Читайте також:

Електронна черга ВЛК — хто може записатися

Як розповіла співзасновниця організації "Принцип", яка брала участь у створенні електронної черги, Любов Галан, електронна черга для проходження військово-лікарської комісії була створена за участю Міністерства цифрової трансформації та організації "Принцип". 

Наразі в Україні нею можуть скористатися лише хворі та поранені військовослужбовці. 

Завдяки цій черзі, процеси вдалося автоматизувати та пришвидшити. Крім того, таким чином можна надавати деякі документи в електронному форматі.

 

Як записатися на ВЛК в онлайн-режимі
Запис на ВЛК онлайн. Фото: depositphotos.com

Як записатися на ВЛК в онлайн-режимі

Для того, щоб військовослужбовцю записатися на військово-лікарську комісію в онлайн-режимі, начальник медичної служби повинен звернутися до закладу охорони здоров’я, у зоні підпорядкування якого перебуває підрозділ, та отримати відповідні інструкції для подальшої реєстрації. 

Після цього начальнику медслужби створюють особистий електронний кабінет, через який він зможе записувати військовослужбовців на ВЛК та на прийом до лікаря в онлайн-режимі. 

Тож військовослужбовець може записатися на ВЛК або до лікаря на консультацію у зручний для себе час та день.

Раніше ми писали, як українцям дізнатися, чи є вони у реєстрі військовозобов'язаних.

Нагадаємо, ми повідомляли, що робити, якщо вам відмовили в отриманні відстрочки від мобілізації без проходження ВЛК.

Також ми інформували, як ВЛК визначає, чи придатний чоловік до служби в ЗСУ. 

мобілізація
ВЛК
військовозобов'язані
електронна черга

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

Актуальне по темі