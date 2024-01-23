Електронна черга для проходження ВЛК — хто з українців може записатися та як

Військова медкомісія в Україні. Фото: armyinform.com

В Україні один з найважливіших інструментів під час проведення загальної мобілізації є військово-лікарська комісія. Саме вона приймає рішення щодо придатності військовозобов'язаного, а також вирішує чи дозволяє здоров'я військовослужбовця й надалі нести військову службу. Не так давно в державі було запроваджено можливість записатися на проходження ВЛК онлайн.

Хто може скористатися електронною чергою для проходження військової медкомісії та як це можна зробити, розповідаємо далі в матеріалі.

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Електронна черга ВЛК — хто може записатися

Як розповіла співзасновниця організації "Принцип", яка брала участь у створенні електронної черги, Любов Галан, електронна черга для проходження військово-лікарської комісії була створена за участю Міністерства цифрової трансформації та організації "Принцип".

Наразі в Україні нею можуть скористатися лише хворі та поранені військовослужбовці.

Завдяки цій черзі, процеси вдалося автоматизувати та пришвидшити. Крім того, таким чином можна надавати деякі документи в електронному форматі.

Запис на ВЛК онлайн. Фото: depositphotos.com

Як записатися на ВЛК в онлайн-режимі

Для того, щоб військовослужбовцю записатися на військово-лікарську комісію в онлайн-режимі, начальник медичної служби повинен звернутися до закладу охорони здоров’я, у зоні підпорядкування якого перебуває підрозділ, та отримати відповідні інструкції для подальшої реєстрації.

Після цього начальнику медслужби створюють особистий електронний кабінет, через який він зможе записувати військовослужбовців на ВЛК та на прийом до лікаря в онлайн-режимі.

Тож військовослужбовець може записатися на ВЛК або до лікаря на консультацію у зручний для себе час та день.

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