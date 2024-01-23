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Электронная очередь на ВВК — кто из украинцев имеет возможность записаться онлайн

23 января 2024 20:46
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Электронная очередь для прохождения ВВК — кто из украинцев может записаться и как
Военная медкомиссия в Украине. Фото: armyinform.com
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

В Украине одним из важнейших инструментов во время проведения общей мобилизации является военно-врачебная комиссия. Именно она принимает решение о пригодности военнообязанного, а также решает разрешает ли здоровье военнослужащего и дальше нести военную службу. Не так давно в государстве была введена возможность записаться на прохождение ВВК онлайн.

Кто может использовать электронную очередь для прохождения военной медкомиссии и как это можно сделать, рассказываем далее в материале.

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Электронная очередь ВВК — кто может записаться

Как рассказала соучредительница организации "Принцип", участвовавшей в создании электронной очереди, Любовь Галан, электронная очередь для прохождения военно-врачебной комиссии была создана с участием Министерства цифровой трансформации и организации "Принцип".

В Украине ею могут воспользоваться только больные и раненые военнослужащие.

Благодаря этой очереди процессы удалось автоматизировать и ускорить. Кроме того, таким образом, можно предоставлять некоторые документы в электронном формате.

 

Как записаться на ВЛК в онлайн-режиме
Запись на ВВК онлайн. Фото: depositphotos.com

Как записаться на ВВК в онлайн-режиме

Для того чтобы военнослужащему записаться на военно-врачебную комиссию в онлайн-режиме, начальник медицинской службы должен обратиться в учреждение здравоохранения, в зоне подчинения которого находится подразделение, и получить соответствующие инструкции для последующей регистрации.

После этого начальнику медслужбы создают личный электронный кабинет, через который он сможет записывать военнослужащих на ВВК и прием к врачу в онлайн-режиме.

Таким образом военнослужащий может записаться на ВВК или к врачу на консультацию в удобное для себя время и день.

Раньше мы писали, как украинцам узнать, есть ли они в реестре военнообязанных.

Напомним, мы сообщали, что делать, если вам отказали в получении отсрочки от мобилизации без прохождения ВВК.

Также мы информировали, как ВВК определяет, пригоден ли мужчина к службе в ВСУ.

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