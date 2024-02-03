Як військовому пройти МСЕК та для чого це необхідно — пояснює юрист

Українські військовослужбовці у лікарні. Фото: grad.ua

Медико-соціальна експертна комісія є спеціальним закладом охорони здоровʼя в Україні, що проводить медико-соціальну експертизу громадянам, які звертаються для встановлення інвалідності. Ця експертиза — обов’язковий етап для отримання статусу особи з інвалідністю. Крім того, українські військовослужбовці, які після поранення, контузії, травми чи каліцтва в бою мають значну втрату працездатності, теж мають пройти МСЕК.

Юристка правозахисного центру для військовослужбовців "Принцип" Анна Пашкіна розповіла про особливості проходження МСЕК військовими, як підготуватися та які документи необхідні, пише "РБК-Україна".

Читайте також:

Проходження МСЕК військовослужбовцем — які є підстави

Підставами для проходження МСЕК військовослужбовцем є:

травми, поранення чи захворювання, після яких відбулася значна втрата працездатності;

змін зазнало фізичне або психічне здоров’я;

підозра на набуття групи інвалідності;

потреба у протезуванні;

контузія.

Як військовому пройти МСЕК — алгоритм дій

Військовослужбовцю необхідно пройти такі основні етапи:

Отримати направлення від військової частини або ТЦК та СП або від сімейного лікаря. Прийти до визначеної лікарні з цим направленням. Пройти лікарсько-консультативну комісію (ЛКК) та отримати направлення на МСЕК форми №008/о. Пройти комісію МСЕК та отримати висновок.

Важливо: на період дії воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення чи скасування проведення МСЕК здійснюється за направленням ЛКК (лікарсько-консультативна комісія), незалежно від місця реєстрації чи проживання.

Український військовий на прийомі у лікаря. Фото: Аarmyinform

Які документи потрібні, щоб пройти МСЕК

Наявність відповідного пакету документів є обов’язковою умовою для проведення експертизи. Тому військовослужбовець повинен мати:

направлення на МСЕК;

паспорт або ID-картку з витягом з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;

копію ідентифікаційного коду;

військовий квиток або посвідчення офіцера (копія);

військово-облікові документи (довідка про проходження військової служби, витяг з послужного списку) або їхні копії;

свідоцтво про хворобу або довідка ВЛК, або витяг з протоколу засідання штатної ВЛК про встановлення причинного звʼязку захворювань, травм (поранень, контузій, каліцтв);

медичну документацію, оригінали (виписки з амбулаторної карти ф. 025/о, виписки з історії хвороби стаціонарного хворого ф. 027/0, результати лабораторних, інструментальних, променевих обстежень, консультативні висновки профільних обласних спеціалістів тощо) та амбулаторну картку хворого;

інші документи на вимогу МСЕК.

Як визначається група інвалідності

Наказ МОЗ від 05.09.2011 Nº 561 затверджує інструкцію, відповідно до якої встановлюються групи інвалідності, тобто цим документом встановлюється механізм визначення тієї чи іншої групи інвалідності.

Кожна МСЕК проводить огляд хворого протягом 7 робочих днів з дня надходження направлення ЛКК та приймає рішення про наявність чи відсутність інвалідності.

У випадку, якщо військовий звертається для встановлення інвалідності й не може особисто прибути на огляд до МСЕК, комісія може приймати рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі направлення ЛКК.

Крім того, МСЕК може сформувати виїзний огляд. Тобто медичний заклад, де перебуває військовий, на його прохання подає усі необхідні документи та скликає виїзну МСЕК.

Раніше ми писали, як військовослужбовцям скористатися електронною чергою для проходження військової медкомісії.

Нагадаємо, ми розповідали, які первинні медпослуги ветерани можуть отримати безоплатно.

Також ми повідомляли, як військовому пройти ВЛК під час війни.