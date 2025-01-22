Беспилотник Poseidon - новая украинская разработка для Сил обороны

Беспилотник Poseidon. Фото: Министерство обороны Украины

Министерство обороны Украины утвердило кодификацию и допустило к использованию в подразделениях Сил обороны беспилотный авиационный комплекс Poseidon, который является разработкой украинского производства. Стали известны его характеристики и преимущества.

Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, передает Минобороны.

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Как отметил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков, беспилотник Poseidon предназначен для выполнения ряда специальных задач. Его летательные аппараты оснащены электродвигателями и современной навигационной системой, позволяющей работать в температурном диапазоне от -20°С до +45°С даже в условиях сильного ветра.

Заряда аккумуляторов хватает на несколько часов непрерывной работы, а рабочая высота беспилотника превышает зону досягаемости многих средств противовоздушной обороны противника.

Напомним, недавно Министерство обороны Великобритании согласовало создание международной коалиции поставки дронов для ВСУ.

Также в начале января стало известно, что в Польше запустили производство беспилотников для Украины, а в Главном управлении разведки представили дрон-невидимку.