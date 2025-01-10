На засідання в Раймштайні оголошено про створення коаліції, яка надасть Україні 30 тисяч дронів

Бойові дрони. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Міністерство оборони Великої Британії повідомило про створення міжнародної коаліції з постачання безпілотників Україні. Коаліція, очолювана Великою Британією та Латвією, має намір направити до України новітніх безпілотних апаратів на загальну суму приблизно 54 мільйони євро.

Про це інформує французське видання Le Monde.

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На зустрічі союзників України, яка відбулась на американській базі в німецькому Рамштайні за участю Президента України Володимира Зеленського, було оголошено про постачання 30 тисяч дронів. Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі підкреслив, що мужність українського народу продовжує надихати світ і ця зустріч понад п'ятдесяти країн є чітким сигналом для російського керівництва.

Крім того, Велика Британія повідомила про нові внески до Міжнародного фонду для України (МФУ), який вона адмініструє. Шість країн, у тому числі Німеччина, Португалія та Данія, внесли суму приблизно 227 мільйонів євро. Завдяки цьому пожертвування, загальний обсяг коштів у фонді, призначеному для задоволення потреб України у зброї, перевищив приблизно 1,55 мільярда євро.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 8 січня відбулося спеціальне засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, головною темою якого стало виробництво та постачання дронів для української армії. За його словами, дрони вже кардинально змінили характер війни, і цей процес триває.

Також Зеленський заявив, що Україна планує нарощувати власне виробництво безпілотників. Йдеться про рекордні цифри вже у поточному році.