Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow З'явиться коаліція постачання дронів для ЗСУ — скільки дасть БпЛА arrow

З'явиться коаліція постачання дронів для ЗСУ — скільки дасть БпЛА

10 січня 2025 01:33
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
На засідання в Раймштайні оголошено про створення коаліції, яка надасть Україні 30 тисяч дронів
Бойові дрони. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Міністерство оборони Великої Британії повідомило про створення міжнародної коаліції з постачання безпілотників Україні. Коаліція, очолювана Великою Британією та Латвією, має намір направити до України новітніх безпілотних апаратів на загальну суму приблизно 54 мільйони євро. 

Про це інформує французське видання Le Monde

Читайте також:

Скільки дронів дасть коаліція Україні

На зустрічі союзників України, яка відбулась на американській базі в німецькому Рамштайні за участю Президента України Володимира Зеленського, було оголошено про постачання 30 тисяч дронів. Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі підкреслив, що мужність українського народу продовжує надихати світ і ця зустріч понад п'ятдесяти країн є чітким сигналом для російського керівництва.

Крім того, Велика Британія повідомила про нові внески до Міжнародного фонду для України (МФУ), який вона адмініструє. Шість країн, у тому числі Німеччина, Португалія та Данія, внесли суму приблизно 227 мільйонів євро. Завдяки цьому пожертвування, загальний обсяг коштів у фонді, призначеному для задоволення потреб України у зброї, перевищив приблизно 1,55 мільярда євро.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 8 січня відбулося спеціальне засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, головною темою якого стало виробництво та постачання дронів для української армії. За його словами, дрони вже кардинально змінили характер війни, і цей процес триває.

Також Зеленський заявив, що Україна планує нарощувати власне виробництво безпілотників. Йдеться про рекордні цифри вже у поточному році.

ЗСУ безпілотники Велика Британія дрони війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

02:30 Як дізнатися, чому ви опинилися у розшуку ТЦК — пояснюють юристи

Термінова новина

02:10 У Києві прогриміли вибухи — що відомо про обстріл

Термінова новина

02:05 У Києві оголосили повітряну тривогу — що відомо про загрозу

02:04 МЗС України відповіло на претензії польского Інституту пам'яті

01:33 З'явиться коаліція постачання дронів для ЗСУ — скільки дасть БпЛА

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

01:32 Волонтери продавали гуманітарну допомогу — що вирішив суд

01:30 В Україні в розшуку понад пів мільйона військовозобов'язаних

01:09 Багаті жителі Лос-Анджелесу наймають охорону через пожежі — чому

Термінова новина

00:42 На Київщині лунають вибухи — що відомо про атаку

00:30 Відстрочка для багатодітних — як продовжити дистанційно

02:30 Як дізнатися, чому ви опинилися у розшуку ТЦК — пояснюють юристи

Термінова новина

02:10 У Києві прогриміли вибухи — що відомо про обстріл

Термінова новина

02:05 У Києві оголосили повітряну тривогу — що відомо про загрозу

02:04 МЗС України відповіло на претензії польского Інституту пам'яті

01:33 З'явиться коаліція постачання дронів для ЗСУ — скільки дасть БпЛА

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

01:32 Волонтери продавали гуманітарну допомогу — що вирішив суд

01:30 В Україні в розшуку понад пів мільйона військовозобов'язаних

01:09 Багаті жителі Лос-Анджелесу наймають охорону через пожежі — чому

Термінова новина

00:42 На Київщині лунають вибухи — що відомо про атаку

00:30 Відстрочка для багатодітних — як продовжити дистанційно

22:37 Не вистачає ні на що — скільки одесити платять за комуналку

06:40 Ціни на алюміній дивують — вартість кольорових металів у січні

06:20 Золоте світло — скільки платять за електроенергію в Україні та ЄС

8 січня 2025

22:37 Прожитковий мінімум 2025 — що собі можуть дозволити одесити

11:27 Об'єднання Getty Images і Shutterstock — як це вплинуло на ринок

06:40 В Україні дорожчає мідь — ціни на кольорові метали у січні

06:32 Реформа МСЕК — як отримати групу інвалідності на Львівщині

06:20 Податки для ФОП у 2025 році — скільки доведеться платити

7 січня 2025

22:37 Китайський вірус в Одесі — чи бояться містяни локдауну

06:40 Ціни на брухт у січні — скільки коштує 1 кг чормету в Україні

Text

22:50 Здорожчання хліба в Україні — нардеп назвав причини

Text

21:59 Нардеп назвав, хто із військовозобов'язаних отримає штрафи

Text

19:46 Військовий розповів історію побратима, який пішов у СЗЧ

Text

18:02 Термінова заява Зеленського на "Рамштайні" — ефір Вечір.LIVE

Text

17:29 Експерт назвав, скільки військових перебувають у СЗЧ

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

16:39 Масові обстріли та блекаути — Кіпер відповів, як зміниться Одеса

Text

14:36 Удар по Запоріжжю — в ОВА розкрили деталі атаки

Text

13:00 Угорщина погрожує зірвати вступ України до ЄС — ефір День.LIVE

Text

12:34 Нардеп попередив про кризу через проблеми з бронюванням

Text

10:11 Нардеп розкрив причину перенесення візиту Келлога в Україну

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності