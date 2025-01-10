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Появится коалиция поставок дронов для ВСУ — сколько даст БпЛА

10 января 2025 01:33
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
На заседание в Раймштайне объявлено о создании коалиции, которая предоставит Украине 30 тысяч дронов
Боевые дроны. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Министерство обороны Великобритании сообщило о создании международной коалиции по поставке беспилотников Украине. Коалиция, возглавляемая Великобританией и Латвией, намерена направить в Украину новейших беспилотных аппаратов на общую сумму примерно 54 миллиона евро.

Об этом информирует французское издание Le Monde.

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На встрече союзников Украины, которая состоялась на американской базе в немецком Рамштайне при участии Президента Украины Владимира Зеленского, было объявлено о поставке 30 тысяч дронов. Министр обороны Великобритании Джон Хили подчеркнул, что мужество украинского народа продолжает вдохновлять мир и эта встреча более пятидесяти стран является четким сигналом для российского руководства.

Кроме того, Великобритания сообщила о новых взносах в Международный фонд для Украины (МФУ), который она администрирует. Шесть стран, в том числе Германия, Португалия и Дания, внесли сумму примерно 227 миллионов евро. Благодаря этому пожертвованию, общий объем средств в фонде, предназначенном для удовлетворения потребностей Украины в оружии, превысил примерно 1,55 миллиарда евро.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 8 января состоялось специальное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, главной темой которого стало производство и поставки дронов для украинской армии.

Також Зеленский заявил, что Украина планирует наращивать собственное производство беспилотников. Речь идет о рекордных цифрах уже в текущем году.

ВСУ беспилотники Великобритания дроны война в Украине

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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