На заседание в Раймштайне объявлено о создании коалиции, которая предоставит Украине 30 тысяч дронов

Появится коалиция поставок дронов для ВСУ — сколько даст БпЛА
Министерство обороны Великобритании сообщило о создании международной коалиции по поставке беспилотников Украине. Коалиция, возглавляемая Великобританией и Латвией, намерена направить в Украину новейших беспилотных аппаратов на общую сумму примерно 54 миллиона евро.
Об этом информирует французское издание Le Monde.
Сколько дронов даст коалиция Украине
На встрече союзников Украины, которая состоялась на американской базе в немецком Рамштайне при участии Президента Украины Владимира Зеленского, было объявлено о поставке 30 тысяч дронов. Министр обороны Великобритании Джон Хили подчеркнул, что мужество украинского народа продолжает вдохновлять мир и эта встреча более пятидесяти стран является четким сигналом для российского руководства.
Кроме того, Великобритания сообщила о новых взносах в Международный фонд для Украины (МФУ), который она администрирует. Шесть стран, в том числе Германия, Португалия и Дания, внесли сумму примерно 227 миллионов евро. Благодаря этому пожертвованию, общий объем средств в фонде, предназначенном для удовлетворения потребностей Украины в оружии, превысил примерно 1,55 миллиарда евро.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 8 января состоялось специальное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, главной темой которого стало производство и поставки дронов для украинской армии.
Також Зеленский заявил, что Украина планирует наращивать собственное производство беспилотников. Речь идет о рекордных цифрах уже в текущем году.
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