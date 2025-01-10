На заседание в Раймштайне объявлено о создании коалиции, которая предоставит Украине 30 тысяч дронов

Боевые дроны. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Министерство обороны Великобритании сообщило о создании международной коалиции по поставке беспилотников Украине. Коалиция, возглавляемая Великобританией и Латвией, намерена направить в Украину новейших беспилотных аппаратов на общую сумму примерно 54 миллиона евро.

Об этом информирует французское издание Le Monde.

Читайте также:

Сколько дронов даст коалиция Украине

На встрече союзников Украины, которая состоялась на американской базе в немецком Рамштайне при участии Президента Украины Владимира Зеленского, было объявлено о поставке 30 тысяч дронов. Министр обороны Великобритании Джон Хили подчеркнул, что мужество украинского народа продолжает вдохновлять мир и эта встреча более пятидесяти стран является четким сигналом для российского руководства.

Кроме того, Великобритания сообщила о новых взносах в Международный фонд для Украины (МФУ), который она администрирует. Шесть стран, в том числе Германия, Португалия и Дания, внесли сумму примерно 227 миллионов евро. Благодаря этому пожертвованию, общий объем средств в фонде, предназначенном для удовлетворения потребностей Украины в оружии, превысил примерно 1,55 миллиарда евро.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 8 января состоялось специальное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, главной темой которого стало производство и поставки дронов для украинской армии.

Також Зеленский заявил, что Украина планирует наращивать собственное производство беспилотников. Речь идет о рекордных цифрах уже в текущем году.