Безпілотник Poseidon — нова українська розробка для Сил оборони

Безпілотник Poseidon. Фото: Міністерство оборони України

Міністерство оборони України затвердило кодифікацію та допустило до використання у підрозділах Сил оборони безпілотний авіаційний комплекс Poseidon, який є розробкою українського виробництва. Стали відомі його характеристики та переваги.

Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, передає Міноборони.

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Що відомо про український безпілотник Poseidon

Як зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков, безпілотник Poseidon призначений для виконання низки спеціальних завдань. Його літальні апарати оснащені електродвигунами та сучасною навігаційною системою, що дозволяє працювати в температурному діапазоні від -20 °С до +45 °С навіть за умов сильного вітру.

Заряду акумуляторів вистачає на кілька годин безперервної роботи, а робоча висота безпілотника перевищує зону досяжності багатьох засобів протиповітряної оборони противника.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство оборони Великої Британії погодило створення міжнародної коаліції постачання дронів для ЗСУ.

Також на початку січня стало відомо, що у Польщі запустили виробництво безпілотників для України, а в Головному управління розвідки представили дрон-невидимку.