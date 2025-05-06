В мэрии Москвы сообщили, что один из дронов упал на жилой дом

Москве не спится — дроны Украины атаковали столицу РФ
Почти двадцать украинских дронов этой ночью атаковали Москву. Мэр столицы российских оккупантов Собянин сообщил, что ПВО удалось сбить 19 беспилотников.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Что известно на данный момент
Согласно сообщению мэра Москвы, обломки одного из БПЛА попали в жилой дом на Каширском шоссе.
Из-за атаки дронов по меньшей мере 10 самолетов, летевших в Москву из других городов, временно перенаправлены на посадку в аэропорты Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга из-за ограничений в работе столичных воздушных гаваней.
Ранее мы сообщали, что Воздушные силы ВСУ нанесли удар по российскому пункту управления БпЛА. Он был расположен в поселке Теткино Курской области России.
Также на днях украинские защитники в небе над Черным морем уничтожили вражеский истребитель с помощью морского дрона.
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