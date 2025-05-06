У мерії Москви повідомили, що один з дронів впав на житловий будинок

Результат влучання уламків дрона в багатоповерхівку у Підмосков'ї. Фото: росЗМІ

Майже двадцять українських дронів цієї ночі атакували Москву. Мер столиці російських окупантів Собянін повідомив, що ППО вдалось збити 19 безпілотників.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

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Що відомо на цей момент

Згідно з повідомленням мера Москви, уламки одного з БПЛА потрапили в житловий будинок на Каширському шосе.

Через атаку дронів щонайменше 10 літаків, що летіли до Москви з інших міст, тимчасово переспрямовано на посадку в аеропорти Нижнього Новгорода і Санкт-Петербурга через обмеження в роботі столичних повітряних гаваней.

Раніше ми повідомляли, що Повітряні сили ЗСУ завдали удару по російському пункту управління БпЛА. Він був розташований у селищі Тьоткіно Курської області Росії.

Також днями українські захисники у небі над Чорним морем знищили ворожий винищувач за допомогою морського дрона.