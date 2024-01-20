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Мобилизация в Украине — условия для усиления и срок продления в 2024 году

20 января 2024 16:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Мобилизация в Украине — условия для усиления и срок продления в 2024 году
Военные в территориальном центре комплектования. Фото: facebook.com/OOTCKSP
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанных мужчин, которые пригодны по состоянию здоровья и не имеют отсрочки, призывают в армию. Сейчас мобилизация и военное положение продлены до 14 февраля 2024 года.

Новини.LIVE рассказывают, сколько будет длиться мобилизация в Украине и когда ее продлят в 2024 году.

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Условия усиления мобилизации

Изменения в мобилизационные планы могут вносить по необходимости Генштаба с учетом двух факторов:

  • когда готовится наступательная операция;
  • когда требуется отражение наступления.

Напомним, в конце 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ нужно мобилизовать 450-500 тысяч мужчин на 2024 год, поэтому эта потребность тоже может способствовать проведению мобилизационных процессов.

Срок продления общей мобилизации

Сейчас мобилизация и военное положение будут продолжаться до 14 февраля 2024 года. В этот день их могут продлить еще на 90 дней — до 15 мая 2024 года.

Кого могут мобилизовать

  • годных и ограниченно годных мужчин в возрасте от 27 до 60 лет;
  • годных и ограниченно годных мужчин от 18 до 27 лет, если они уже проходили срочную службу и проходят военную службу в запасе или резерве;
  • снятых с военной службы, если закончились основания для снятия с учета;
  • исключенных с воинского учета мужчин, если ВВК признает их годными или ограниченно годными, если они не совершали тяжких преступлений;
  • женщин от 18 до 60 лет, которые стоят на воинском учете как военнообязанные, если их специальность нужна.

Напомним, Верховная Рада готовит законопроект об изменениях в проведении мобилизации в Украине. Он предусматривает внесение изменений в некоторые законодательные акты, связанные с усовершенствованием вопросов мобилизации, прохождением военной службы и воинского учета. Так, планируется разрешить вручать повестки новым способом — публично.

Также мы писали, что в Украине во время полномасштабной войны, которую начала Россия, действуют военное положение и всеобщая мобилизация. В этот особый период военнообязанные мужчины получают повестки и могут быть призваны на военную службу. В то же время есть категории граждан, имеющих право на отсрочку, в частности это касается мужчин, которые ухаживают за родителями с инвалидностью.

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ВСУ
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Украина
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