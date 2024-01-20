Публічна повістка — коли будуть мобілізувати українців за новими правилами - мобілізація в Україні

Ілюстративне фото: ТЦК та СП. Фото: gorod.dp.ua

Верховна Рада готує законопроєкт про зміни в проведенні мобілізації в Україні. Він передбачає внесення змін до деяких законодавчих актів, пов’язаних з удосконаленням питань мобілізації, проходженням військової служби та військового обліку. Так, планується дозволити вручати повістки у новий спосіб — публічно.

Про це повідомив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

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Що таке публічна повістка

Юрист та адвокат Ростислав Кравець стверджує, що в законопроєкті про зміни до мобілізації депутати планують дозволити вручення не лише особисто під розписку, але і через пошту та рекомендованим листом.

Тобто, військовозобов’язаним особам на поштову скриньку надсилатимуть сповіщення про надходження рекомендованого листа з повісткою. Сам лист працівники пошти видаватимуть людині особисто. Цей вид вручення документа називається публічна повістка.

"До цього часу представники ТЦК дуже часто залишали повістки у поштових скринях, дверях тощо. З огляду на судову практику, притягнути осіб за ухилення від мобілізації у цьому випадку важко, бо немає факту підтвердження вручення повістки", — сказав Кравець.

Коли будуть вручати публічні повістки

Самого законопроєкту про вручення публічних повісток на сайті ВР поки що немає. Наразі невідомо, коли почнеться вручення призовних документів у такий спосіб.

Прийшла публічна повістка — що робити

Важливо врахувати те, що отримання повісток через замовний лист, виходячи з судової практики, як і документів, що стосуються запрошення до суду, направлення претензій тощо, у разі, якщо документ повертається з відміткою "Не отримано" чи "Відмовився від отримання" — не є підставою вважати, що особа отримала цей документ.

У разі ж надсилання повісток електронною поштою потрібно буде принципово змінювати законодавство, зазначати та фіксувати адреси електронної пошти, створювати реєстри електронних адрес громадян України. Однак це займе дуже багато часу.

Наразі повістка вважається врученою тільки особисто, або через адміністрацію підприємства, якому вони були направлені.

Раніше ми писали про можливі наслідки у разі відмови від повістки. Зазначається, що в такому випадку працівники ТЦК СП складуть адміністративний акт, і це може призвести за собою штраф.

Також ми повідомляли про те, що адвокат Роман Сімутін розповів про те, як дізнатися, чи є ви у реєстрі військовозобов'язаних. За його словами, це можна зробити через інформаційні системи Мінцифри.

Нагадаємо, президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко заявив, що військові намагаються змусити бізнес виконувати невласні їм функції. За його словами, Генеральний штаб хоче, щоб керівники компаній роздавали повістки своїм співробітникам.