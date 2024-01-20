Публичная повестка - когда будут мобилизовать украинцев по новым правилам - мобилизация в Украине

Иллюстративное фото: ТЦК и СП. Фото: gorod.dp.ua

Верховная Рада готовит законопроект об изменениях в проведении мобилизации в Украине. Он предусматривает внесение изменений в некоторые законодательные акты, связанные с усовершенствованием вопросов мобилизации, прохождением военной службы и военного учета. Да, планируется разрешить вручать повестки новым способом — публично.

Об этом сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

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Что такое публичная повестка

Юрист и адвокат Ростислав Кравец утверждает, что в законопроекте об изменениях к мобилизации депутаты планируют разрешить вручение не только лично под расписку, но и через почту и заказным письмом.

То есть, военнообязанным лицам на почтовый ящик будут отправлять уведомления о поступлении заказного письма с повесткой. Само письмо работники почты будут выдавать человеку лично. Этот вид вручения документа называется публичная повестка.

"До сих пор представители ТЦК очень часто оставляли повестки в почтовых сундуках, дверях и т.д. Учитывая судебную практику, привлечь лиц за уклонение от мобилизации в этом случае трудно, потому что нет факта подтверждения вручения повестки", — сказал Кравец.

Когда будут вручать публичные повестки

Самого законопроекта о вручении публичных повесток на сайте ВР пока нет. Пока неизвестно, когда начнется вручение призывных документов таким образом.

Пришла публичная повестка — что делать

Важно учесть, что получение повесток через заказное письмо, исходя из судебной практики, как и документов, касающихся приглашения в суд, направление претензий и т.п., в случае, если документ возвращается с отметкой "Не получено" или "Отказался от получения" — не является основанием полагать, что лицо получило этот документ.

В случае же посылки повесток по электронной почте нужно будет принципиально изменять законодательство, указывать и фиксировать адреса электронной почты, создавать реестры электронных адресов граждан Украины. Однако это займет очень много времени.

Повестка считается врученной только лично или через администрацию предприятия, которому они были направлены.

Ранее мы писали о возможных последствиях при отказе от повестки. Отмечается, что в таком случае работники ТЦК СП составят административный акт, и это может привести к штрафу.

Также мы сообщали о том, что адвокат Роман Симутин рассказал о том, как узнать, есть ли вы в реестре военнообязанных. По его словам, это можно сделать через информационные системы Минцифры.

Напомним, президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко заявил, что военные пытаются заставить бизнес выполнять несобственные функции. По его словам, Генеральный штаб хочет, чтобы руководители компаний раздавали повестки своим сотрудникам.