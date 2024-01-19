Які наслідки матиме відмова від повістки — пояснення юриста

Юрист Андрій Приходько. Джерело: скриншот

Стало відомо, які можливі наслідки у разі відмови від повістки. Зазначається, що в такому випадку працівники ТЦК СП складуть адміністративний акт, і це може призвести за собою штраф.

Про це розповів юрист Андрій Приходько в етері програми "ЄВихід".

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За словами юриста, відмова від повістки тягне за собою адміністративне покарання, наслідком якої максимум, що може бути — штраф.

"Якщо ви повістку відмовляєтесь брати – ви маєте на це право, але ТЦК складуть акт, що ви відмовились. В цьому акті має розписатися два свідки, він має певну форму, але цей акт має таку ж юридичну силу, як повістка", — сказав він.

Правозахисник додає: якщо військовозобов'язаний після повістки не зʼявилися в ТЦК, на нього буде складено постанову про вчинення адміністративного правопорушення. Він також зазначив, що після складення акта та неявки до ТЦК СП відбудуться аналогічні наслідки.

Нагадаємо, що раніше адвокат Роман Сімутін розповів про те, як дізнатися, чи є ви у реєстрі військовозобов'язаних. За його словами, це можна зробити через інформаційні системи Мінцифри.

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