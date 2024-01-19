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Чи варто українським аспірантам боятися повістки від ТЦК — закон та поради

19 січня 2024 19:57
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба
Мобілізація аспірантів 2024 року — що робити, якщо ТЦК вручають повістку
Вручення повістки військовозобов'язаному чоловіку. Колаж: Новини.LIVE
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба

Воєнний стан та загальна мобілізація в країні продовжуються, тож військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років і надалі отримуватимуть повістки й можуть бути призвані на військову службу. 

Чи варто боятися повісток українським аспірантам та як слід діяти при врученні цього документа, розповідаємо далі в матеріалі.

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Чи мобілізуватимуть аспірантів 2024 року

Наразі жодних змін в українському законодавстві з цього питання не відбулося. Відповідно до ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", аспіранти, які здобувають освіту за денною формою, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації на особливий період.

Важливо також знати, що відстрочка не надається автоматично. Для її отримання військовозобовʼязаному достатньо надати підтверджуючи документи разом із заявою про надання відстрочки до районного ТЦК та СП, в якому особа перебуває на військовому обліку.

 

Чи мобілізуватимуть аспірантів 2024 року
Військовозобов'язаний чоловік в ТЦК та СП. Фото: УНІАН

Що робити аспіранту, якщо ТЦК вручають повістку

Найкраще завжди при собі мати посвідчення аспіранта або документ про відстрочку. Так, якщо представники ТЦК вас зупинять, ви можете показати відповідний документ, й виписувати вам повістку не буде ніякого сенсу. 

У іншому випадку боятися повістки й відмовлятися від її отримання не варто. Краще взяти її. Під час відвідування ТЦК необхідно мати при собі усі наявні документи, які засвідчують право на відстрочку від мобілізації, у тому числі й посвідчення аспіранта. 

Важливо: уважно читайте усі документи, які вам надають на підпис. 

Раніше ми писали, за яких умов можуть мобілізувати студента в Україні.

Нагадаємо, ми інформували, за яких обставин можливий призов на військову службу чоловіків до 25 років.

Також ми повідомляли, як українцям правильно оформити відстрочку від мобілізації, які існують правила та які потрібні документи.

війна
мобілізація
повістки
ТЦК та СП
військовозобов'язані
Аспірант

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