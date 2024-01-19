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Коли відстрочку від мобілізації може отримати науковий працівник — три підстави

19 січня 2024 05:38
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Коли науковий працівник має право на відстрочку від мобілізації — три підстави
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: МОТЦК та СП/Facebook
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

Попри воєнний стан та загальну мобілізацію, які тривають в Україні майже 700 днів, законодавством передбачено певні категорії військовозобов'язаних громадян, які мають право отримати відстрочку від призову на військову службу. Серед них зокрема наукові працівники. Проте, є певні умови. 

Про це розповів помічник адвоката в АБ "Приходько та партнери" Іван Колганов

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Так, за його словами, абз. 3 ч. 3 ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" передбачає, що право на відстрочку від мобілізації мають:

  • наукові працівники закладів вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої освіти (не менш як на 0,75 ставки);
  • наукові працівники наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь (не менш як на 0,75 ставки).

При цьому фахівець підкреслив, зо для отримання відстрочки на вищезазначеній підставі необхідним є існування одночасно декількох підстав:

  1. Бути науковим працівником закладу вищої та фахової передвищої освіти, наукової установи та організації.
  2. Мати вчене звання та/або науковий ступінь.
  3. Працювати у такому закладі вищої та фахової передвищої освіти, науковій установі та організації, закладі професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Колганов наголосив, що можна бути науковим працівником наукової установи та організації будь-якої форми власності, адже інше не передбачене законодавством.

Так, відповідно до ст. 1 ЗУ "Про наукову і науково-технічну діяльність" наукова (науково-дослідна, науково-технологічна, науково-технічна, науково-практична) установа — юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, утворена в установленому законодавством порядку, для якої наукова та (або) науково-технічна діяльність є основною.

"Однак, наголошуємо, що обов’язковим є також наявність вченого звання та/або наукового ступеня. З даного приводу на законодавчому рівні ведуться дискусії, щодо виключення даної умови як обов’язкової, оскільки наукові працівники, які їх не мають, знаходяться у дискримінаційному положенні, відносно тих, хто має вчене звання та/або науковий ступінь", — пояснив спеціаліст.

Щоб отримати відстрочку, військовозобов'язаний має звернутися до ТЦК та СП із заявою та документами, які надають йому таке право. 

Раніше ми писали, хто з українських чоловіків може втратити відстрочку від мобілізації. 

Нагадаємо, ми повідомляли, у якому випадку можуть мобілізувати чоловіків до 25 років.

Також ми інформували, які документи потрібні військовозобов'язаним чоловікам, щоб отримати відстрочку від мобілізації. 

війна
Україна
мобілізація
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