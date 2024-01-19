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Когда отсрочку от мобилизации может получить научный работник — три основания

19 января 2024 05:38
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Когда научный работник имеет право на отсрочку от мобилизации — три основания
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: МОТЦК и СП/Facebook
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Несмотря на военное положение и всеобщую мобилизацию, которые длятся в Украине почти 700 дней, законодательством предусмотрены определенные категории военнообязанных граждан, имеющих право получить отсрочку от призыва на военную службу. Среди них, в частности, научные работники. Однако есть определенные условия.

Об этом рассказал помощник адвоката в АБ "Приходько и партнеры" Иван Колганов.

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Так, по его словам, абз. 3 ч. 3 ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предусматривает, что право на отсрочку от мобилизации имеют:

  • научные работники учреждений высшего, профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего образования (не менее 0,75 ставки);
  • научные работники научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень (не менее 0,75 ставки).

При этом специалист подчеркнул, что для получения отсрочки на вышеупомянутом основании необходимо иметь одновременно несколько оснований:

  1. Быть научным работником высшего и профессионального высшего образования, научного учреждения и организации.
  2. Иметь ученое звание и/или ученую степень.
  3. Работать в таком учреждении высшего и профессионального высшего образования, научном учреждении и организации, учреждении профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Колганов подчеркнул, что можно являться научным работником научного учреждения и организации любой формы собственности, ведь другое не предусмотрено законодательством.

Так, согласно ст. 1 ЗУ "О научной и научно-технической деятельности" научное (научно-исследовательское, научно-технологическое, научно-техническое, научно-практическое) учреждение — юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, образованное в установленном законодательством порядке, для которой научная и (или) научно-техническая деятельность является основной.

"Однако, подчеркиваем, что обязательно также наличие ученого звания и/или научной степени. По данному поводу на законодательном уровне ведутся дискуссии, относительно исключения данного условия как обязательного, поскольку научные работники, не имеющие их, находятся в дискриминационном положении относительно тех, кто имеет ученое звание и/или научную степень", — пояснил специалист.

Чтобы получить отсрочку, военнообязанный должен обратиться в ТЦК и СП с заявлением и документами, предоставляющими ему такое право.

Раньше мы писали, кто из украинских мужчин может потерять отсрочку от мобилизации.

Напомним, мы сообщали, в каком случае могут мобилизовать мужчин до 25 лет.

Также мы информировали, какие документы нужны военнообязанным мужчинам, чтобы получить отсрочку от мобилизации.

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Украина
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