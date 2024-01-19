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Следует ли украинским аспирантам бояться повестки от ТЦК — закон и советы

19 января 2024 19:57
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Мобилизация аспирантов в 2024 году — что делать, если ТЦК вручают повестку
Вручение повестки военнообязанному мужчине. Коллаж: Новини.LIVE
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

Военное положение и всеобщая мобилизация в стране продолжаются, поэтому военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет будут получать повестки и могут быть призваны на военную службу.

Следует ли бояться повесток украинским аспирантам и как следует действовать при вручении этого документа, рассказываем далее в материале.

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Будут ли мобилизовать аспирантов в 2024 году

Пока никаких изменений в украинском законодательстве по этому вопросу не произошло. Согласно ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", аспиранты, получающие образование на дневной форме, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации на особый период.

Важно также знать, что отсрочка не предоставляется автоматически. Для получения военнообязанному достаточно предоставить подтвердительные документы вместе с заявлением о предоставлении отсрочки в районный ТЦК и СП, в котором лицо состоит на военном учете.

 

Будут мобилизовать аспирантов в 2024 году
Военнообязанный мужчина в ТЦК и СП. Фото: УНИАН

Что делать аспиранту, если ТЦК вручают повестку

Лучше всегда при себе иметь удостоверение аспиранта или документ об отсрочке. Так, если представители ТЦК вас остановят, вы можете показать соответствующий документ, и выписывать вам повестку не будет никакого смысла.

В противном случае бояться повестки и отказываться от ее получения не следует. Лучше взять ее. При посещении ТЦК необходимо иметь при себе все имеющиеся документы, удостоверяющие право на отсрочку от мобилизации, в том числе удостоверение аспиранта.

Важно: внимательно читайте все документы, которые вам предоставляют на подпись.

Раньше мы писали, при каких условиях могут мобилизовать студента в Украине.

Напомним, мы информировали, при каких обстоятельствах возможен призыв на военную службу мужчин до 25 лет.

Также мы сообщали, как украинцам правильно оформить отсрочку от мобилизации, какие правила и какие нужны документы.

война
мобилизация
повестки
ТЦК и СП
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Аспирант

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