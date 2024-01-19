Какие последствия будет иметь отказ от повестки — объяснение юриста

Юрист Андрей Приходько. Источник: скриншот

Стало известно, какие возможны последствия в случае отказа от повестки. Отмечается, что в таком случае работники ТЦК СП составят административный акт, и это может привести к штрафу.

Об этом рассказал юрист Андрей Приходько в эфире программы "ЄВихід".

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По словам юриста, отказ от повестки влечет административное наказание, следствием которого может быть максимум штраф.

"Если вы повестку отказываетесь брать — вы имеете на это право, но ТЦК составят акт, что вы отказались. В этом акте должны расписаться два свидетеля, он имеет определенную форму, но этот акт имеет такую же юридическую силу, как повестка", — сказал он.

Правозащитник добавляет: если военнообязанный после повестки не явились в ТЦК, на него будет составлено постановление о совершении административного правонарушения. Он также отметил, что после составления акта и неявки в ТЦК СП произойдут аналогичные последствия.

Напомним, что ранее адвокат Роман Симутин рассказал о том, как узнать, есть ли вы в реестре военнообязанных. По его словам, это можно сделать через информационные системы Минцифры.

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