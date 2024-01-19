Демобілізація військовослужбовців у лютому — чи будуть зміни в законі
Поки в Україні триває воєнний стан, строк служби є необмеженим. Відповідно до чинного законодавства, звільнення можливе лише за наказом президента країни.
Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.
Звільнення військових від служби
Тому строковики під час дії воєнного стану залишаються на військовій службі поки:
- не закінчиться воєнний стан;
- не почне діяти демобілізація;
- не з'явиться підстава для звільнення відповідно до закону.
Зазначається, що звільнитися від служби можна:
- за станом здоров’я,
- сімейними обставинами,
- у разі досягнення граничного віку служби або у зв’язку з обвинувальним вироком суду.
Щодо контрактників
Як відомо, термін служби контрактників буде продовжено автоматично та вони можуть перейти на службу в армії за мобілізацією. Проте для них не діють такі причини для звільнення:
- наявність дружини (чоловіка) з інвалідністю;
- один із батьків (своїх чи дружини/чоловіка) є особою з інвалідністю I чи II групи;
- на його утриманні знаходиться троє і більше дітей віком до 18 років.
Водночас винятком є ті люди, які не мають громадянства України. Вони можуть покинути службу за власним бажанням.
Нагадаємо, відпустки українським військовослужбовцям нараховуються щомісяця. Відпустку можна брати частинами, не більше 15 днів, а невикористані дні компенсуються грошима після демобілізації.
Своєю чергою захисник Маріуполя Богдан "Тавр" Кротевич заявив, що демобілізація в Україні можлива лише після нашої перемоги. Значна частина людей помиляється, коли вважає, що війну виграють без них. Для українців повинна бути одна мета — хотіти виграти цю війну, а не просто її закінчення.
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