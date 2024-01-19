Демобілізація військовослужбовців у лютому — чи будуть зміни в законі

Українські військові. Ілюстративне фото: УНІАН

Поки в Україні триває воєнний стан, строк служби є необмеженим. Відповідно до чинного законодавства, звільнення можливе лише за наказом президента країни.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

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Тому строковики під час дії воєнного стану залишаються на військовій службі поки:

не закінчиться воєнний стан;

не почне діяти демобілізація;

не з'явиться підстава для звільнення відповідно до закону.

Зазначається, що звільнитися від служби можна:

за станом здоров’я,

сімейними обставинами,

у разі досягнення граничного віку служби або у зв’язку з обвинувальним вироком суду.

Щодо контрактників

Як відомо, термін служби контрактників буде продовжено автоматично та вони можуть перейти на службу в армії за мобілізацією. Проте для них не діють такі причини для звільнення:

наявність дружини (чоловіка) з інвалідністю;

один із батьків (своїх чи дружини/чоловіка) є особою з інвалідністю I чи II групи;

на його утриманні знаходиться троє і більше дітей віком до 18 років.

Водночас винятком є ті люди, які не мають громадянства України. Вони можуть покинути службу за власним бажанням.

Нагадаємо, відпустки українським військовослужбовцям нараховуються щомісяця. Відпустку можна брати частинами, не більше 15 днів, а невикористані дні компенсуються грошима після демобілізації.

Своєю чергою захисник Маріуполя Богдан "Тавр" Кротевич заявив, що демобілізація в Україні можлива лише після нашої перемоги. Значна частина людей помиляється, коли вважає, що війну виграють без них. Для українців повинна бути одна мета — хотіти виграти цю війну, а не просто її закінчення.