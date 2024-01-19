Демобилизация военнослужащих в феврале — будут ли изменения в законе

Украинские военные. Иллюстративное фото: УНИАН

Пока в Украине продолжается военное положение, срок службы неограничен. Согласно действующему законодательству, увольнение возможно только по приказу президента страны.

Об этом идет речь на сайте Верховной Рады Украины.

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Поэтому срочники во время действия военного положения остаются на военной службе пока:

не закончится военное положение;

не станет действовать демобилизация;

не появится основание для увольнения в соответствии с законом.

Отмечается, что освободиться от службы можно:

по состоянию здоровья,

семейными обстоятельствами,

при достижении предельного возраста службы или в связи с обвинительным приговором суда.

Что касается контрактников

Как известно, срок службы контрактников будет продлен автоматически и они могут перейти на службу в армии по мобилизации. Однако для них не действуют следующие причины для увольнения:

наличие супруги (супруга) с инвалидностью;

один из родителей (своих или жены/супруга) является лицом с инвалидностью I или II группы;

на его содержании находятся трое и более детей младше 18 лет.

В то же время, исключением являются те люди, которые не имеют гражданства Украины. Они могут покинуть службу по собственному желанию.

Напомним, отпуска украинским военнослужащим начисляются ежемесячно. Отпуск можно брать частями, не более 15 дней, а неиспользованные дни компенсируются деньгами после демобилизации.

В свою очередь защитник Мариуполя Богдан "Тавр" Кротевич заявил, что демобилизация в Украине возможна только после нашей победы. Значительная часть людей ошибается, считая, что войну выиграют без них. Для украинцев должна быть одна цель — хотеть выиграть эту войну, а не просто ее окончание.