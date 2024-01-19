Демобилизация военнослужащих в феврале — будут ли изменения в законе
Пока в Украине продолжается военное положение, срок службы неограничен. Согласно действующему законодательству, увольнение возможно только по приказу президента страны.
Об этом идет речь на сайте Верховной Рады Украины.
Освобождение военных от службы
Поэтому срочники во время действия военного положения остаются на военной службе пока:
- не закончится военное положение;
- не станет действовать демобилизация;
- не появится основание для увольнения в соответствии с законом.
Отмечается, что освободиться от службы можно:
- по состоянию здоровья,
- семейными обстоятельствами,
- при достижении предельного возраста службы или в связи с обвинительным приговором суда.
Что касается контрактников
Как известно, срок службы контрактников будет продлен автоматически и они могут перейти на службу в армии по мобилизации. Однако для них не действуют следующие причины для увольнения:
- наличие супруги (супруга) с инвалидностью;
- один из родителей (своих или жены/супруга) является лицом с инвалидностью I или II группы;
- на его содержании находятся трое и более детей младше 18 лет.
В то же время, исключением являются те люди, которые не имеют гражданства Украины. Они могут покинуть службу по собственному желанию.
Напомним, отпуска украинским военнослужащим начисляются ежемесячно. Отпуск можно брать частями, не более 15 дней, а неиспользованные дни компенсируются деньгами после демобилизации.
В свою очередь защитник Мариуполя Богдан "Тавр" Кротевич заявил, что демобилизация в Украине возможна только после нашей победы. Значительная часть людей ошибается, считая, что войну выиграют без них. Для украинцев должна быть одна цель — хотеть выиграть эту войну, а не просто ее окончание.
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