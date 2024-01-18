Як у ЗСУ нараховують відпустки — розповідь військового

Військові на вокзалі. Фото: "Дніпро оперативний"

Відпустки українським військовослужбовцям нараховуються щомісяця. Відпустку можна брати частинами, не більше 15 днів, а невикористані дні коменсуються грошима після демобілізації.

Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".

Читайте також:

Як нараховується відпустка у ЗСУ

За словами Козятинського, відпустка нараховується військовослужбовцям протягом року — по 2,5 дні за кожен місяць.

"На щастя, ця норма часто ігнорується — і більшість моїх знайомих змогли витратити всі 30 днів відпустки, не прослуживши на той момент повний рік", — наголосив бойовий медик.

Чи можна військовим брати відпустку частинами

Дмитро Козятинський підкреслив, що військовослужбовці Збройних сил України можуть брати відпустку не повністю, а частинами.

"За один раз можна взяти не більше 15 днів, без урахування дороги", — пояснив військовослужбовець ЗСУ.

Гроші за невикористані дні відпустки виплачуються після демобілізації.

Нагадаємо, у грудні 2023 року Президент України Володимир Зеленський підписав закон про впорядкування надання та використання відпусток.