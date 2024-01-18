Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Як у ЗСУ нараховують відпустки — розповідь військового arrow

Як у ЗСУ нараховують відпустки — розповідь військового

18 січня 2024 06:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Як у ЗСУ нараховують відпустки — розповідь військового
Військові на вокзалі. Фото: "Дніпро оперативний"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Відпустки українським військовослужбовцям нараховуються щомісяця. Відпустку можна брати частинами, не більше 15 днів, а невикористані дні коменсуються грошима після демобілізації.

Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".

Читайте також:

Як нараховується відпустка у ЗСУ

За словами Козятинського, відпустка нараховується військовослужбовцям протягом року — по 2,5 дні за кожен місяць.

"На щастя, ця норма часто ігнорується — і більшість моїх знайомих змогли витратити всі 30 днів відпустки, не прослуживши на той момент повний рік", — наголосив бойовий медик.

Чи можна військовим брати відпустку частинами

Дмитро Козятинський підкреслив, що військовослужбовці Збройних сил України можуть брати відпустку не повністю, а частинами.

"За один раз можна взяти не більше 15 днів, без урахування дороги", — пояснив військовослужбовець ЗСУ.

Гроші за невикористані дні відпустки виплачуються після демобілізації.

Нагадаємо, у грудні 2023 року Президент України Володимир Зеленський підписав закон про впорядкування надання та використання відпусток.

ЗСУ
відпустка
армія
військові
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі