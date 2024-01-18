Як у ЗСУ нараховують відпустки — розповідь військового
Відпустки українським військовослужбовцям нараховуються щомісяця. Відпустку можна брати частинами, не більше 15 днів, а невикористані дні коменсуються грошима після демобілізації.
Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".
Як нараховується відпустка у ЗСУ
За словами Козятинського, відпустка нараховується військовослужбовцям протягом року — по 2,5 дні за кожен місяць.
"На щастя, ця норма часто ігнорується — і більшість моїх знайомих змогли витратити всі 30 днів відпустки, не прослуживши на той момент повний рік", — наголосив бойовий медик.
Чи можна військовим брати відпустку частинами
Дмитро Козятинський підкреслив, що військовослужбовці Збройних сил України можуть брати відпустку не повністю, а частинами.
"За один раз можна взяти не більше 15 днів, без урахування дороги", — пояснив військовослужбовець ЗСУ.
Гроші за невикористані дні відпустки виплачуються після демобілізації.
Нагадаємо, у грудні 2023 року Президент України Володимир Зеленський підписав закон про впорядкування надання та використання відпусток.
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