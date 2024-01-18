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Как в ВСУ насчитывают отпуска — рассказ военного

18 января 2024 06:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Как в ВСУ насчитывают отпуска — рассказ военного
Военные на вокзале. Фото: "Днепр оперативный"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Отпуска украинским военнослужащим начисляются ежемесячно. Отпуск можно брать по частям, не более 15 дней, а неиспользованные дни комментируются деньгами после демобилизации.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

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Как начисляется отпуск в ВСУ

По словам Козятинского, отпуск начисляется военнослужащим в течение года — по 2,5 дня за каждый месяц.

"К счастью, эта норма часто игнорируется — и большинство моих знакомых смогли потратить все 30 дней отпуска, не прослужив на тот момент полный год", — подчеркнул боевой медик.

Можно ли военным брать отпуск по частям

Дмитрий Козятинский подчеркнул, что военнослужащие Вооруженных сил Украины могут брать отпуск не полностью, а по частям.

"За один раз можно взять не больше 15 дней, без учета дороги", — объяснил военнослужащий ВСУ.

Деньги за неиспользованные дни отпуска выплачиваются после демобилизации.

Напомним, в декабре 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об упорядочении предоставления и использования отпусков.

ВСУ
отпуск
армия
военные
война в Украине

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