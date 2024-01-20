Мобілізація в Україні — умови для посилення та термін продовження у 2024 році

Військові в територіальному центрі комплектування. Фото: facebook.com/OOTCKSP

В Україні продовжується воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язаних чоловіків, які придатні за станом здоров'я та не мають відстрочки, призивають до армії. Наразі мобілізація та воєнний стан продовжені до 14 лютого 2024 року.

Новини.LIVE розповідають, скільки триватиме мобілізація в Україні та коли її продовжать у 2024 році.

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Умови для посилення мобілізації

Зміни до мобілізаційних планів можуть вносити за потребою Генштабу з урахуванням двох факторів:

коли готується наступальна операція;

коли потрібне відбиття наступу.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ потрібно мобілізувати 450−500 тисяч чоловіків на 2024 рік, тому ця потреба теж може сприяти проведенню мобілізаційних процесів.

Термін продовження загальної мобілізації

Наразі мобілізація та воєнний стан триватимуть до 14 лютого 2024 року. Цього дня їх можуть продовжити ще на 90 днів — до 15 травня 2024 року.

Кого можуть мобілізувати

придатних та обмежено придатних чоловіків віком від 27 до 60 років;

придатних та обмежено придатних чоловіків від 18 до 27 років, якщо вони вже проходили строкову службу й проходять військову службу в запасі або резерві;

знятих з військової служби, якщо закінчились підстави для зняття з обліку;

виключених з військового обліку чоловіків, якщо ВЛК визнає їх придатними або обмежено придатними, якщо вони не здійснювали тяжких злочинів;

жінок від 18 до 60 років, які стоять на військовому обліку як військовозобов'язані, якщо їх спеціальність потрібна.

Нагадаємо, Верховна Рада готує законопроєкт про зміни в проведенні мобілізації в Україні. Він передбачає внесення змін до деяких законодавчих актів, пов’язаних з удосконаленням питань мобілізації, проходженням військової служби та військового обліку. Так, планується дозволити вручати повістки у новий спосіб — публічно.

Також ми писали, що в Україні на час повномасштабної війни, яку розпочала Росія, діють воєнний стан та загальна мобілізація. У цей особливий період військовозобов'язані чоловіки отримують повістки й можуть бути призвані на військову службу. Водночас є категорії громадян, які мають право на відстрочку, зокрема це стосується чоловіків, які доглядають батьків з інвалідністю.