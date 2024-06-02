Отправляют ли мобилизованных на фронт сразу после военной подготовки

Военная подготовка мобилизованных. Фото: Генштаб ВСУ

Новый закон о мобилизации в Украине вступил в силу 18 мая. Он также направлен на пополнение Вооруженных сил военнообязанными. Однако закон предусматривает подготовку, прежде чем мобилизованного отправят на доукомплектацию в воинские части.

Об этом сообщает NV в субботу, 1 июня.

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Отправляют ли мобилизованных на фронт сразу после подготовки

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, "граждане, которые приходят в армию после мобилизации, не попадают сразу на фронт. За очень специальными исключениями, например, когда у человека уже есть боевой опыт, подавляющее большинство этих лиц прибывают в учебные военные части и центры" .

Он подчеркнул, что только после прохождения обучения, срок которого составляет от одного месяца, мобилизованный может быть отправлен на доукомплектование воинских частей.

Летом 2023 года в устав ВСУ внесли изменение, обязывающее командиров не отправлять в бой мобилизованных без опыта или обучения. Ответственные за это сами командиры.

Сколько длится военная подготовка

В Минобороны Украины отметили, что продолжительность военной подготовки мобилизованных установлена законом, срок не изменялся.

"Сроки подготовки не изменяются. Все и дальше будет происходить в соответствии с законодательством: БЗИН — 30 суток по закону Украины. Профессиональная подготовка в зависимости от военно-учетной специальности от 14 суток до 50 суток. После этого еще коллективная подготовка до 15 суток", — рассказали в ведомстве.

Напомним, что вместо срочной службы для граждан Украины вводится базовая всеобщая военная подготовка (БЗИН). Известно, кто ее должен пройти и как это происходит.

Добавим, бывший командир "Азова" Максим Жорин заявил, что в первые дни полномасштабного вторжения России бойцы сразу шли выполнять боевые задания, времени на подготовку не было. Сейчас ситуация поменялась.