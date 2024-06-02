Чи відправляють мобілізованих на фронт одразу після військової підготовки

Військова підготовка мобілізованих. Фото: Генштаб ЗСУ

Новий закон про мобілізацію в Україні набрав чинності 18 травня. Він спрямований також на поповнення Збройних сил військовозобов'язаними. Однак закон передбачає підготовку перш ніж мобілізованого відправлять на доукомплектацію до військових частин.

Про це повідомляє NV у суботу, 1 червня.

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Чи відправляють мобілізованих на фронт одразу після підготовки

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, "громадяни, які приходять до війська після мобілізації, не потрапляють відразу на фронт. За дуже спеціальними винятками, наприклад, коли у людини вже є бойовий досвід, переважна більшість цих осіб прибувають до навчальних військових частин та центрів".

Він наголосив, що лише після проходження навчання, термін якого становить від одного місяця, мобілізованого можуть відправити на доукомплектування військових частин.

Улітку 2023 року до статуту ЗСУ внесли зміну, яка зобов'язує командирів не відправляти в бій мобілізованих без досвіду або навчання. Відповідальні за це самі командири.

Скільки триває військова підготовка

В Міноборони України зазначили, що тривалість військової підготовки мобілізованих встановлена законом, термін не змінювався.

"Строки підготовки не змінюються. Все й надалі буде відбуватися відповідно до законодавства: БЗВП — 30 діб згідно з законом України. Фахова підготовка залежно від військово-облікової спеціальності від 14 діб до 50 діб. Після цього ще колективна підготовка до 15 діб", — розповіли в відомстві.

Нагадаємо, що замість строкової служби для громадян України запроваджується базова загальна військова підготовка (БЗВП). Відомо, хто її має пройти і як це відбувається.

Додамо, колишній командир "Азову" Максим Жорін заявив, що в перші дні повномасштабного вторгнення Росії бійці одразу йшли виконувати бойові завдання, часу на підготовку не було. Зараз ситуація змінилась.