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Мобилизация провоцирует масштабный кризис в экономике Украины, — Rzeczpospolita

4 июня 2024 19:57
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Дефицит работников на украинских предприятиях – тотальная мобилизация
Украинские военнослужащие готовы защищать страну. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

В Украине значительно усилилась мобилизация военнообязанных. В результате тотальной мобилизации и массового выезда "уклонистов" за границу многие предприятия в украинских городах столкнулись с острой нехваткой кадров.

Об этом сообщили в Rzeczpospolita во вторник, 4 июня.

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Властям Киева приходится усиливать мобилизацию на службу, чтобы остановить наступление РФ на фронте. В результате страдает экономика Украины, ведь большинство предприятий вынуждены отправлять работников на войну.

Киевское метро вынуждено сократить частоту курсирования поездов из-за дефицита работников, вызванного массовой эмиграцией и мобилизацией. Мэр Киева Виталий Кличко предупреждает о подобных проблемах на многих других коммунальных предприятиях столицы, где не хватает водителей, сантехников, медицинских работников до 30% работников в дорожно-строительной отрасли.

Это связано с тем, что предприятия критической инфраструктуры могут оставлять всего 50% своих сотрудников, не подвергая мобилизации. Других работников могут призвать в армию в любой момент.

Такая проблема касается не только Киева. В Николаеве, например, из-за нехватки водителей властям пришлось сократить количество городских маршруток. Похожая ситуация и в Днепре — местные СМИ сообщают, что скоро не будет ни водителей, ни уборщиков. Черниговский драмтеатр вообще вынужден был приостановить работу из-за мобилизации своих сотрудников.

На правительственном сайте даже появилась петиция с призывом не мобилизовать работников украинской пожарной службы и ГСЧС, поскольку некоторые уже получили мобилизационные повестки.

"Это наши защитники и спасатели, которые каждый раз рискуют жизнью, особенно во время военного положения в стране", — говорится в петиции, которую лишь за несколько дней подписали более 30 тысяч украинцев.

Также мобилизуют журналистов. Несколько дней назад в армию забрали руководителя экономического отдела Украинской правды, важнейшего портала Днепра.

В Украине процветает серая зона

Мобилизация отрицательно сказывается на работе крупного и среднего бизнеса в Украине. Эксперты утверждают, что многие украинские мужчины, чтобы избежать мобилизации, избегают официального трудоустройства.

Одни открывают ФЛП, другие устраиваются на работу и получают зарплату "в конверте". Это подпитывает серую экономику и оставляет 70% легального бизнеса с дефицитом кадров.

Государственная статистика свидетельствует, что только в прошлом году украинцы открыли больше единоличных предприятий — более 300 тысяч. В Днепре их более 2 миллионов и это количество постоянно растет. Только за первый квартал этого года такой деятельностью занялись более 70 тысяч украинцев.

"Большинство украинской экономики находится в серой зоне. Во время войны это имеет свои преимущества. Я захожу в магазин, и у меня все есть, я также могу заказать любой товар, и я его быстро получу. У нас были проблемы с генераторами, но через две-три недели они заполонили рынок", — отметил украинский экономист Александр Охрименко.

Напомним, украинское законодательство должно разрешить служить в ВСУ и мужчинам старше 60 лет. Это должно быть только добровольно, сроком 6 месяцев.

Мы писали, что правительство должно утвердить постановление о бронировании от мобилизации для спасателей и полицейских. Этот вопрос могут поднять в комитете нацбезопасности.

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экономика
война в Украине
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ФЛП
Украина
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уклонисты
армия
ВСУ

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