Дефіцит працівників на українських підприємствах - тотальна мобілізація

Українські військовослужбовці готові захищати країну. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

В Україні значно посилилася мобілізація військовозобов'язаних. Внаслідок тотальної мобілізації та масового виїзду "ухилянтів" за кордон багато підприємств в українських містах зіткнулися з гострою нестачею кадрів.

Про це повідомили у Rzeczpospolita у вівторок, 4 червня.

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Владі Києва доводиться посилювати мобілізацію на службу, щоб зупинити наступ РФ на фронті. Внаслідок цього страждає економіка України, адже більшість підприємств змушені відправляти працівників на війну.

Київське метро змушене скоротити частоту курсування поїздів через дефіцит працівників, викликаний масовою еміграцією та мобілізацією. Мер Києва Віталій Кличко попереджає про подібні проблеми на багатьох інших комунальних підприємствах столиці, де не вистачає водіїв, сантехніків, медичних працівників, до 30% працівників у дорожньо-будівельній галузі.

Це пов'язано з тим, що підприємства критичної інфраструктури можуть зберігати лише 50% своїх співробітників, не підлягаючи мобілізації. Інших працівників можуть призвати до армії в будь-який момент.

Така проблема стосується не лише Києва. У Миколаєві, наприклад, через брак водіїв владі довелося скоротити кількість міських маршруток. Схожа ситуація і в Дніпрі — місцеві ЗМІ повідомляють, що скоро не буде ні водіїв, ні прибиральників. Чернігівський драмтеатр взагалі був змушений призупинити роботу через мобілізацію своїх співробітників.

На урядовому сайті навіть з'явилася петиція із закликом не мобілізувати працівників української пожежної служби та ДСНС, оскільки деякі з них вже отримали мобілізаційні повістки.

"Це наші захисники та рятівники, які щоразу ризикують життям, особливо під час воєнного стану в країні", — йдеться у петиції, яку лише за кілька днів підписали понад 30 тисяч українців.

Також мобілізують журналістів. Кілька днів тому в армію забрали керівника економічного відділу "Української правди", найважливішого порталу Дніпра.

В Україні процвітає сіра зона

Мобілізація негативно впливає на роботу великого та середнього бізнесу в Україні. Експерти стверджують, що багато українських чоловіків, щоб уникнути мобілізації, уникають офіційного працевлаштування.

Одні відкривають ФОПи, інші влаштовуються на роботу й отримують зарплату "в конверті". Це підживлює сіру економіку й залишає 70% легального бізнесу з дефіцитом кадрів.

Державна статистика свідчить, що тільки минулого року українці відкрили найбільше одноосібних підприємств — понад 300 тисяч. У Дніпрі їх понад 2 мільйони, і ця кількість постійно зростає. Лише за перший квартал цього року такою діяльністю зайнялися понад 70 тисяч українців.

"Більшість української економіки перебуває в сірій зоні. Під час війни це має свої переваги. Я заходжу в магазин, і в мене все є, я також можу замовити будь-який товар, і я його швидко отримаю. У нас були проблеми з генераторами, але через два-три тижні вони заполонили ринок", — зазначив український економіст Олександр Охріменко.

Нагадаємо, українське законодавство має дозволити служити у ЗСУ і чоловікам віком понад 60 років. Це має бути тільки добровільно, терміном на 6 місяців.

Ми писали, що уряд має затвердити постанову про бронювання від мобілізації для рятувальників та поліцейських. Це питання можуть порушити у комітеті нацбезпеки.