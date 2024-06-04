Чи отримають бронь поліцейські та рятувальники

Народний депутат України Федір Веніславський. Фото: Скриншот з відео Радіо Свобода

Сьогодні-завтра уряд має затвердити постанову про бронювання від мобілізації для рятувальників та поліцейських. Це питання можуть підняти у комітеті нацбезпеки.

Про це повідомив народний депутат Федір Веніславський в ефірі "Радіо Свобода" у вівторок, 4 червня.

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Бронь для поліцейських та рятувальників

Депутат заявив, що рятувальники, поліцейські, працівники ДБР та інших державних служб мають право відстрочки від мобілізації. Нардеп заявив, що сумнівається у спробах мобілізувати ДСНСників. Однак, якщо сигнали про це все ж будуть — питання піднімуть на комітеті з нацбезпеки.

Також він відзначив, що бронювати необхідно тих працівників, які мають безпосереднє відношення до врегулювання порядку та нормального функціонування держави, господарства та інших відомств.

На думку Веніславського, рятувальники та поліцейські мають бути заброньовані від мобілізації.

"Під час засідання Кабінету міністрів має бути узгоджена постанова про механізм бронювання таких осіб і тоді вже можна буде щось обговорювати", — зазначив нардеп.

Зазначимо, що в Україні нібито планують позбавити броні від мобілізації працівників ДСНС, повідомляв нардеп Олексій Гончаренко. На сайті Кабміну з'явилася петиція із закликом не робити цього. Вона набрала необхідні 25 тисяч підписів.

Нагадаємо, народний депутат Олексій Гончаренко розповів про проблеми з мобілізацією в системі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). За його словами, бійців ДСНС начебто добровільно, а насправді примусово, записують у бригаду "Лють".

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на комунальних підприємствах столиці не вистарчає людей через мобілізацію.