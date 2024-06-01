Через мобілізацію на комунальних підприємствах Києва бракує водіїв, слюсарів, працівників метро, дорожників

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Facebook/Віталій Кличко

На комунальних підприємствах Києва гостро бракує працівників чоловічої статі. Частина людей виїхала з міста, решту — мобілізували.

Про це у п'ятницю, 31 травня, заявив мер столиці Віталій Кличко.

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Дефіцит водіїв, слюсарів, дорожників

Київській міський голова повідомив, що комунальні компанії, зокрема, критичної інфраструктури, можуть забронювати не більше 50 відсотків військовозобов’язаних, які працюють на підприємстві.

"Сьогодні велика нестача працівників на комунальних підприємствах міста. Це — метро, дорожня галузь, комунальники, медицина. Сталося це і через те, що частина людей виїхала, а частину — мобілізували. На сайті міської влади ми публікуємо вакансії. Наприклад, в дорожній галузі не вистачає 28-30 відсотків фахівців. В метро теж нестача працівників. Зокрема 7 відсотків працівників підземки — в лавах ЗСУ. У "Київпастрансі" — вакансії водіїв, слюсарів, інших фахівців", — розповів Віталій Кличко.

Попри всі складнощі, за словами Кличко, столична влада знаходить можливості та робить усе, щоб надавати киянам комунальні послуги та забезпечувати життєдіяльність міста.

Нагадаємо, через мобілізацію до лав ЗСУ працівників КП "Київський метрополітен" на підприємстві виник дефіцит кадрів. Через це змінюється рух поїздів метро, чекати доведеться довше на 40-60 секунд.

Також ми повідомляли, що чоловіки неохоче йдуть працювати на підприємства, які можуть бронювати працівників, — бояться, що поки бронь прийде, їх мобілізують.