Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Из-за мобилизации в Киеве остро не хватает работников — Кличко arrow

Из-за мобилизации в Киеве остро не хватает работников — Кличко

1 июня 2024 05:07
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Из-за мобилизации на коммунальных предприятиях Киева не хватает водителей, слесарей, работников метро, дорожников
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Facebook/Виталий Кличко
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

На коммунальных предприятиях Киева остро не хватает работников мужского пола. Часть людей выехала из города, остальных — мобилизовали.

Об этом в пятницу, 31 мая, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Читайте также:

Дефицит водителей, слесарей, дорожников

Киевский мэр сообщил, что коммунальные компании, в частности, критической инфраструктуры, могут забронировать не более 50 процентов военнообязанных, работающих на предприятии.

"Сегодня большая нехватка работников на коммунальных предприятиях города. Это — метро, дорожная отрасль, коммунальщики, медицина. Случилось это из-за того, что часть людей уехала, а часть — мобилизовали. На сайте городских властей мы публикуем вакансии. Например, в дорожной отрасли не хватает 28-30 процентов специалистов. В метро тоже нехватка работников. В частности, 7 процентов работников подземки — в рядах ВСУ. В "Киевпасстрансе" — вакансии водителей, слесарей, других специалистов", — рассказал Виталий Кличко.

Несмотря на все сложности, по словам Кличко, столичные власти находят возможности и делают все, чтобы предоставлять киевлянам коммунальные услуги и обеспечивать жизнедеятельность города.

Напомним, из-за мобилизации в ряды ВСУ работников КП "Киевский метрополитен" на предприятии возник дефицит кадров. Поэтому изменилось движение поездов метро, ждать придется дольше на 40-60 секунд.

Также мы сообщали, что мужчины неохотно идут работать на предприятия, которые могут бронировать работников, — боятся, что пока бронь придет, их мобилизуют.

Киев
коммунальные услуги
вакансии
военнообязанные
мобилизация
Виталий Кличко
бронирование

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном