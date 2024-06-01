Из-за мобилизации на коммунальных предприятиях Киева не хватает водителей, слесарей, работников метро, дорожников

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Facebook/Виталий Кличко

На коммунальных предприятиях Киева остро не хватает работников мужского пола. Часть людей выехала из города, остальных — мобилизовали.

Об этом в пятницу, 31 мая, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

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Дефицит водителей, слесарей, дорожников

Киевский мэр сообщил, что коммунальные компании, в частности, критической инфраструктуры, могут забронировать не более 50 процентов военнообязанных, работающих на предприятии.

"Сегодня большая нехватка работников на коммунальных предприятиях города. Это — метро, дорожная отрасль, коммунальщики, медицина. Случилось это из-за того, что часть людей уехала, а часть — мобилизовали. На сайте городских властей мы публикуем вакансии. Например, в дорожной отрасли не хватает 28-30 процентов специалистов. В метро тоже нехватка работников. В частности, 7 процентов работников подземки — в рядах ВСУ. В "Киевпасстрансе" — вакансии водителей, слесарей, других специалистов", — рассказал Виталий Кличко.

Несмотря на все сложности, по словам Кличко, столичные власти находят возможности и делают все, чтобы предоставлять киевлянам коммунальные услуги и обеспечивать жизнедеятельность города.

Напомним, из-за мобилизации в ряды ВСУ работников КП "Киевский метрополитен" на предприятии возник дефицит кадров. Поэтому изменилось движение поездов метро, ждать придется дольше на 40-60 секунд.

Также мы сообщали, что мужчины неохотно идут работать на предприятия, которые могут бронировать работников, — боятся, что пока бронь придет, их мобилизуют.