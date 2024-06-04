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Вениславский рассказал, будут ли бронировать от мобилизации полицейских и спасателей

4 июня 2024 13:40
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Получат ли бронь полицейские и спасатели
Народный депутат Украины Федор Вениславский. Фото: скриншот с видео Радио Свобода
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Сегодня-завтра правительство должно утвердить постановление о бронировании от мобилизации для спасателей и полицейских. Этот вопрос может быть поднят в комитете нацбезопасности.

Об этом сообщил народный депутат Федор Вениславский в эфире "Радио Свобода" во вторник, 4 июня.

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Бронь для полицейских и спасателей

Депутат заявил, что спасатели, полицейские, работники ГБР и других государственных служб имеют право отсрочки от мобилизации. Нардеп заявил, что сомневается в попытках мобилизовать ГСЧСников. Однако если сигналы об этом все же будут — вопросы поднимут на комитете по нацбезопасности.

Также он отметил, что необходимо бронировать тех работников, которые имеют непосредственное отношение к урегулированию порядка и нормальному функционированию государства, хозяйства и других ведомств.

По мнению Вениславского, спасатели и полицейские должны быть забронированы от мобилизации.

"В ходе заседания Кабинета министров должно быть согласовано постановление о механизме бронирования таких лиц и тогда уже можно будет что-то обсуждать", — отметил нардеп.

Отметим, что в Украине планируют избавить брони от мобилизации работников ГСЧС, сообщал нардеп Алексей Гончаренко. На сайте Кабмина появилась петиция с призывом не делать этого. Она набрала необходимые 25 тысяч подписей.

Напомним, народный депутат Алексей Гончаренко рассказал о проблемах с мобилизацией в системе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). По его словам, бойцов ГСЧС вроде бы добровольно, а на самом деле принудительно записывают в бригаду "Лють".

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на коммунальных предприятиях столицы не хватит людей из-за мобилизации.

полиция
ГСЧС
мобилизация
Федор Вениславский
народные депутаты
бронирование
закон

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