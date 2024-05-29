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Мобилизация по-новому — что говорит закон о призыве полицейских

29 мая 2024 08:09
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Мобилизация в Украине по новому закону — могут ли призвать полицейских
Украинские правоохранители. Иллюстративное фото: УНИАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Новый закон о мобилизации от 18 мая предусматривает ряд изменений по поводу призыва полицейских. Так, правоохранители должны перейти со специального на общий военный учет, но это не означает автоматическую мобилизацию.

Об этом сообщают Факты ICTV в понедельник, 27 мая.

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Несмотря на потерю отсрочки по новому закону, работники полиции могут рассчитывать на бронирование.

Также закон разрешает правоохранителям участвовать в мобилизационных мероприятиях. Речь идет о праве требовать у мужчин призывного возраста военно-учетные и документы, удостоверяющие личность.

Кроме того, полиция совместно с работниками ТЦК может информировать военнообязанных мужчин о необходимости прийти в ТЦК, а также задерживать и доставлять в центр комплектования уклонистов.

Напомним, что Кабинет Министров внес некоторые изменения в порядок бронирования военнообязанных. Речь идет о постановлении №555. В то же время нардеп Дмитрий Наталуха рассказал о новых моделях бронирования от мобилизации.

Также известно, какие еще категории граждан, кроме полиции, могут быть забронированы от военного призыва.

закон
полиция
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мобилизация
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війна

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