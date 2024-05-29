Мобілізація в Україні за новим законом — чи можуть призвати поліцейських

Українські правоохоронці. Ілюстративне фото: УНІАН

Новий закон про мобілізацію від 18 травня передбачає низку змін щодо призову поліцейських. Так, правоохоронці повинні перейти зі спеціального на загальний військовий облік, та це не означає автоматичну мобілізацію.

Про це повідомляють Факти ICTV у понеділок, 27 травня.

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Попри втрату відстрочки згідно з новим законом працівники поліції можуть розраховувати на бронювання.

Також закон дозволяє правоохоронцям брати участь у мобілізаційних заходах. Йдеться про право вимагати в чоловіків призовного віку військово-облікові та документи, які посвідчують особу.

Крім того, поліція спільно з працівниками ТЦК можуть інформувати військовозобов'язаних чоловіків про необхідність прийти в ТЦК, а також затримувати й доставляти до центру комплектування ухилянтів.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів вніс деякі зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних. Йдеться про постанову №555. Водночас нардеп Дмитро Наталуха розповів про нові моделі бронювання від мобілізації.

Також відомо, які ще категорії громадян, окрім поліції, можуть бути заброньовані від військового призову.