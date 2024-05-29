Нардеп поячнив, який вид бронювання від мобілізації працює в Україні, і які моделі ще у розробці

Працівники чоловічої статі, які підлягають мобілізації. Фото ілюстративне: Depositphotos

В Україні існує стратегічне, прописане у відповідній урядовій постанові, бронювання від мобілізації. Всі інші моделі бронювання поки не затверджені.

Народний депутат Дмитро Наталуха пояснив, які види бронювання вже розроблені, але ще не затверджені в Україні, та чим вони відрідняються один від одного.

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Стратегічне та економічне бронювання

За словами народного обранця, стратегічне бронювання передбачає безкоштовне бронювання співробітників підприємств, які є учасниками державного оборонного замовлення. Кого бронювати, кого ні — визначає держава.

Наталаха заявив, що він з колегами пропонує економічне бронювання, коли підприємство зможе на свій розсуд забронювати певний відсоток військовозобовʼязаних працівників і буде сплачувати за них додатковий військовий збір — 20 000 грн щомісяця.

"Сили оборони утримуються ВИКЛЮЧНО за рахунок українських податків, тому ця модель покликана дати можливість тим, хто їх сплачує — залишити на критичних позиціях конкретних працівників, які прогарантують подальшу безперебійну роботу підприємства", — написав народний депутат.

Іншу модель економічного бронювання розробила команда Мінекономіки спільно з Офісом президента. Йдеться про певний поріг заробітної плати, після якого робітник може автоматично претендувати на бронь. Попередньо, це заробіток не менше 35 тис. грн на місяць.

Податкове і лотерейне бронювання

"Ідея податкового бронювання полягає в тому, щоб головним критерієм для можливості забронювати співробітників зробити належність компанії до анонсованого "Клубу білого бізнесу", — пояснює Дмитро Наталуха.

Членство в цьому "клубі" визначатиме Державна податкова служба.

Лотерейне бронювання, яке пропонує один з нардепів, — це реінтерпретацією американської системи призову під час Другої Світової, яка називалась Selective Service Lottery. Тоді американські чоловіки призивались до війська, якщо випадково згенероване число співпадало з датою їх народження.

Нагадаємо, за словами в.о. міністра аграрної політики Тараса Висоцького, продовжується активна дискусія щодо рішення про економічне бронювання від мобілізації.

Раніше народний депутат України Ніна Южаніна розповіла, кого потрібно бронювати від мобілізації. Вона вважає, що в країні досі не сформована політика критичної інфраструктури, потрібної для забезпечення життєдіяльності.