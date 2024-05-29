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Лотерейное, налоговое, экономическое — нардеп рассказал о новых моделях бронирования от мобилизации

29 мая 2024 01:50
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Нардеп пообещал, какой вид бронирования от мобилизации работает в Украине, и какие модели еще в разработке
Работники мужского пола, подлежащие мобилизации. Фото иллюстративное: Depositphotos
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В Украине существует стратегическое, прописанное в соответствующем правительственном постановлении, бронирование от мобилизации. Все остальные модели бронирования пока не утверждены.

Народный депутат Дмитрий Наталуха объяснил, какие виды бронирования уже разработаны, но еще не утверждены в Украине, и чем они отличаются друг от друга.

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Стратегическое и экономическое бронирование

По словам народного избранника, стратегическое бронирование предусматривает бесплатное бронирование сотрудников предприятий, являющихся участниками государственного оборонного заказа. Кого бронировать, кого нет — определяет государство.

Наталуха заявил, что он с коллегами предлагает экономическое бронирование, когда предприятие сможет на свое усмотрение забронировать определенный процент военнообязанных работников и будет платить за них дополнительный военный сбор — 20 000 грн ежемесячно.

"Силы обороны содержатся ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО за счет украинских налогов, поэтому эта модель призвана дать возможность тем, кто их платит — оставить на критических позициях конкретных работников, которые гарантируют дальнейшую бесперебойную работу предприятия", — написал народный депутат.

Другую модель экономического бронирования разработала команда Минэкономики совместно с Офисом президента. Речь идет об определенном пороге заработной платы, после которого работник может автоматически претендовать на бронь. Предварительно, это заработок не менее 35 тыс. грн в месяц.

Налоговое и лотерейное бронирование

"Идея налогового бронирования состоит в том, чтобы главным критерием для возможности забронировать сотрудников сделать принадлежность компании к анонсированному "Клубу белого бизнеса", — объясняет Дмитрий Наталуха.

Членство в этом "клубе" будет определять Государственная налоговая служба.

Лотерейное бронирование, которое предлагает один из нардепов, — это реинтерпретация американской системы призыва во время Второй Мировой, которая называлась Selective Service Lottery. Тогда американские мужчины призывались в армию, если случайно сгенерированное число совпадало с датой их рождения.

Напомним, по словам и.о. министра аграрной политики Тараса Высоцкого, продолжается активная дискуссия по решению об экономическом бронировании от мобилизации.

Ранее народный депутат Украины Нина Южанина рассказала, кого следует бронировать от мобилизации. Она считает, что в стране до сих пор не сформирована политика критической инфраструктуры, необходимой для обеспечения жизнедеятельности страны.

стратегические предприятия
военный учет
мобилизация
бронирование
военнообязанные

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