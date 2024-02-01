Мобилизация через Lobby X — могут ли направить в другое подразделение

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

В Украине еще осенью 2023 появилась возможность выбирать военное подразделение и специальность, где можно проявить свои умения и навыки лучше всего. Так, Министерство обороны подписало контракты с компаниями для проведения рекрутинга в Силы обороны, в частности, с компанией Lobby X.

Однако многих украинцев волнует вопрос, могут ли перевести мобилизованного через рекрутинг на другую специальность или отправить на фронт даже если должность была не боевая. На это ответила руководительница военного департамента Lobby X Ольга Бандривская, пишет NV.

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Так, по ее словам, работа компании не связана с ТЦК, из-за договора с Минобороны проект настроил работу напрямую с подразделениями.

Руководитель военного департамента Lobby X отметила, что все части и подразделения, размещающие вакансии на платформе, должны выполнять условия сотрудничества. Они обязательно проходят этап верификации и обязуются мобилизовывать кандидатов на ту должность, на которую приглашают.

"Мы не знаем ни об одном случае, чтобы человек пришел на программиста, а его с ходу отправили в пехоту. Это, как минимум, нелогично. Если подразделение ищет узкого специалиста, то это не "замануха" для пехоты. Это значит, что в подразделении есть потребность в узких специалистах и для них есть задачи, требующие конкретного уровня квалификации. Но от изменения ролей в будущем мы не можем обезопасить. Никто не знает, как развернутся события на фронте через определенное время", — прокомментировала обеспокоенность кандидатов Бандривска.

Она заверила, что если военное подразделение обманом пытается мобилизовать соискателя на другую должность, то Lobby X прекращает сотрудничество с ним.

"Мы о честности и человечности. Нам не безразлично, куда мы отправляем людей, к каким именно подразделениям. Если мы знаем о плохой репутации подразделения, то отказываем такому "работодателю" еще на первом этапе", ― подытожила руководитель департамента.

Украинские военнослужащие на фронте Фото: Генштаб ВСУ

Через Lobby X можно перевестись в другое подразделение

В то же время следует знать, если военного не устраивает его подразделение, то он может перевестись в другое через Lobby X.

"Если перевод возможен — мы обязательно указываем это в условиях вакансии, но в случае, где не указана возможность перевода, рассматриваются только те кандидаты, которые не мобилизованы. Организацией перевода занимаются представители воинских частей. Lobby X не имеет полномочий для осуществления этого процесса", ― объясняет Бандривская.

Смена военно-учетной специальности во время военного положения

Согласно украинскому законодательству, во время военного положения можно переводить военных на другие должности, в другие подразделения без их согласия. В случае смены военно-учетной специальности или перевода на родственную ВУС, проводится соответствующее обучение военного перед переводом.

Также мобилизация через ТЦК не дает гарантии, что специалисты призываются по специальностям и опыту, которые у них есть.

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