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Мобілізація через Lobby X — чи можуть направити у інший підрозділ або на фронт

1 лютого 2024 05:38
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Мобілізація через Lobby X — чи можуть направити у інший підрозділ
Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

В Україні ще восени 2023 року з'явилася можливість обирати військовий підрозділ та спеціальність, де можна проявити свої вміння та навички найкраще. Так, Міністерство оборони підписало контракти із компаніями для проведення рекрутингу до Сил оборони, зокрема з компанією Lobby X.

Проте, багатьох українців хвилює питання, чи можуть перевести мобілізованого через рекрутинг на іншу спеціальність або відправити на фронт навіть якщо посада була не бойова. На це відповіла керівниця воєнного департаменту Lobby X Ольга Бандрівська, пише NV.

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Чи можуть направити у інший підрозділ, якщо мобілізували через Lobby X

Так, за її словами, робота компанії не пов’язана із ТЦК, через договір із Міноборони проєкт налаштував роботу напряму з підрозділами.

Керівниця воєнного департаменту Lobby X зазначила, що усі частини та підрозділи, які розміщують вакансії на платформі, повинні виконувати умови співпраці. Вони обов'язково проходять етап верифікації та дають зобов'язання мобілізовувати кандидатів на ту посаду, на яку запрошують. 

"Ми не знаємо про жоден випадок, щоб людина прийшла на програміста, а його з ходу відправили в піхоту. Це, як мінімум, не логічно. Якщо підрозділ шукає вузького спеціаліста, то це не "замануха" для піхоти. Це значить, що в підрозділі є потреба у вузьких спеціалістах і для них є завдання, що вимагають конкретного рівня кваліфікації. Та від зміни ролей в майбутньому ми не можемо убезпечити. Ніхто не знає, як розвернуться події на фронті через певний час", ― прокоментувала занепокоєння кандидатів Бандрівська.

Вона запевнила, якщо військовий підрозділ обманом намагається мобілізувати шукача на іншу посаду, то Lobby X припиняє співпрацю з ним.

"Ми про чесність і людяність. Нам не байдуже, куди ми відправляємо людей, до яких саме підрозділів. Якщо ми знаємо про погану репутацію підрозділу, то відмовляємо такому "роботодавцю" ще на першому етапі", ― підсумувала керівниця департаменту.

 

Чи можуть направити у інший підрозділ, якщо мобілізували через Lobby X
Українські військовослужбовці на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Через Lobby X можна перевестися до іншого підрозділу

Водночас слід знати, якщо військового не влаштовує його підрозділ, то він може перевестися до іншого через Lobby X. 

"Якщо переведення можливе — ми обов’язково вказуємо це в умовах вакансії, але у випадку, де не вказана можливість переведення, розглядаються лише ті кандидати, які наразі не мобілізовані. Організацією переведення займаються представники військових частин. Lobby X не має повноважень для здійснення цього процесу", ― пояснює Бандрівська.

Зміна військово-облікової спеціальності під час воєнного стану

Відповідно до українського законодавства, під час воєнного стану можна переводити військових на інші посади, в інші підрозділи без їх згоди. У разі зміни військово-облікової спеціальності або переведення на споріднену ВОС, проводиться відповідне навчання військового перед переведенням.

Також мобілізація через ТЦК не дає гарантії, що фахівці призиваються за тими спеціальностями та досвідом, які в них є.

Раніше ми повідомляли, як долучитися до українського війська через платформу Lobby X.

Нагадаємо, ми писали, які спеціалісти потрібні зараз ЗСУ найбільше.

Також ми інформували, на які посади в Збройних силах не потрібен бойовий досвід.

війна
ЗСУ
Україна
військові
мобілізація
Рекрутинг

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