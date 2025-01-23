Зеленский прокомментировал вопрос миротворцев в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Bloomberg

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что присутствие миротворческих сил в Украине невозможно без участия военных США. По его словам, европейские союзники не обладают достаточными ресурсами, чтобы стать действенным фактором сдерживания российской агрессии.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в интервью изданию Bloomberg.

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"Это невозможно без Соединенных Штатов. Даже если некоторые европейские друзья думают, что это возможно — нет, это невозможно. Никто не будет рисковать без Соединенных Штатов", — подчеркнул президент.

В интервью Зеленский также отметил, что выборы состоятся после окончания войны согласно действующему законодательству.

Также он заявил, что не намерен снижать мобилизационный возраст. По его мнению, это "несправедливый диалог", поскольку еще не все полностью оснащены необходимым вооружением.

Владимир Зеленский отметил, что для эффективной миротворческой миссии в Украине нужно как минимум 20 тысяч миротворцев. По его словам, такое количество является минимально необходимым для обеспечения безопасности и стабильности на территории Украины.

Напомним, экс-министры Британии призывают отправить войска в Украину.