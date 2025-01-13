Британські миротворці — Лондон закликають відправити війська в Україну

Британські військові. Фото: twitter.com/DefenceHQ

Ексміністри оборони Великої Британії Грант Шеппс та Гевін Вільямсон закликають Лондон відправити миротворців в Україну. Чиновники вважають, що їхня країна має допомогти Києву набути членства в НАТО.

Про це повідомляє The Telegraph.

Читайте також:

Британські миротворці в Україні

Як відомо, Грант Шеппс, який був міністром оборони Британії у 2023-2024 роках, та Гевін Вільмсон (2017-2019 рр.) виступили за те, щоб відправити в Україну миротворців.

Шеппс зазначив, що участь британських військ у повоєнних миротворчих силах була б бажаним кроком, але це лише мала частина того, чого справді потребує Україна. Він додав, що Лондон має допомогти Києву набути членства в НАТО:

"Щось менше було б зрадою мужності України та принципів, які ми відстоюємо", — наголосив він.

Водночас Вільямсон додав, що вкрай важливо, щоб у майбутньому безпека України підтримувалася ззовні — "чи то завдяки НАТО, чи таким країнам, як Велика Британія, які можуть розглядатися як надійні партнери".

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський відповів, чи можливе розгортання миротворців в Україні. За його словами, вже є позитив щодо цього від деяких лідерів країн.

Напередодні у Британії заявили про ймовірне відправлення військ в Україну. Першим представником уряду, який публічно підтримав цей крок, став міністр оборони Джон Гілі.