Британские миротворцы — Лондон призывают отправить войска в Украину

Британские военные. Фото: twitter.com/DefenceHQ

Экс-министры обороны Великой Британии Грант Шеппс и Гэвин Уильямсон призывают Лондон отправить миротворцев в Украину. Чиновники считают, что их страна должна помочь Киеву получить членство в НАТО.

Об этом сообщает The Telegraph.

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Как известно, Грант Шеппс, который был министром обороны Британии в 2023-2024 годах, и Гэвин Вильмсон (2017-2019 гг.) выступили за то, чтобы отправить в Украину миротворцев.

Шеппс отметил, что участие британских войск в послевоенных миротворческих силах было бы желательным шагом, но это лишь малая часть того, в чем действительно нуждается Украина. Он добавил, что Лондон должен помочь Киеву приобрести членство в НАТО:

"Что-то меньшее было бы предательством мужества Украины и принципов, которые мы отстаиваем", — подчеркнул он.

В то же время Уильямсон добавил, что крайне важно, чтобы в будущем безопасность Украины поддерживалась извне — "или благодаря НАТО, или таким странам, как Великобритания, которые могут рассматриваться как надежные партнеры".

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский ответил, возможно ли развертывание миротворцев в Украине. По его словам, уже есть позитив относительно этого от некоторых лидеров стран.

Накануне в Британии заявили о вероятной отправке войск в Украину. Первым представителем правительства, который публично поддержал этот шаг, стал министр обороны Джон Гили.