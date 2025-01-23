Зеленський прокоментував питання миротворців в Україні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський заявив, що присутність миротворчих сил в Україні неможлива без участі військових США. За його словами, європейські союзники не володіють достатніми ресурсами, щоб стати дієвим фактором стримування російської агресії.

Про це Володимир Зеленський повідомив в інтерв’ю видання Bloomberg.

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"Це неможливо без Сполучених Штатів. Навіть якщо деякі європейські друзі гадають, що це можливо — ні, це неможливо. Ніхто не ризикуватиме без Сполучених Штатів", — наголосив президент.

В інтерв'ю Зеленський також наголосив на тому, що вибори відбудуться після закінчення війни згідно з чинним законодавством.

Також він заявив, що не має наміру знижувати мобілізаційний вік. На його думку, це "несправедливий діалог", оскільки ще не всі повністю оснащені необхідним озброєнням.

Володимир Зеленський зазначив, що для ефективної миротворчої місії в Україні потрібно щонайменше 20 тисяч миротворців. За його словами, така кількість є мінімально необхідною для забезпечення безпеки та стабільності на території України.

Нагадаємо, ексміністри Британії закликають відправити війська в Україну.