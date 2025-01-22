На думку українського президента, потрібно 200 тисяч миротворців, для безпеки України від нового нападу РФ

Президент України Володимир Зеленський у Давосі. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський на економічному форумі у швейцарському Давосі заявив, що Україні необхідно втручання міжнародних миротворців, щоб запобігти наступному нападу Росії. Але миротворчі сили будуть лише частиною гарантій безпеки, які потрібні Україні.

Про це інформує агенція Reuters.

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За словами Зеленського, для безпеки знадобиться щонайменше 200 000 європейських миротворців після будь-якої угоди про припинення вогню. Він закликав європейських лідерів зробити більше для захисту України та самої Європи.



"200 тисяч, це мінімум. Це мінімум, інакше нічого не вийде", — відповів журналістам агенції Зеленський на запитання про ідею миротворчого контингенту на інтерв’ю після виступу.

Ця кількість приблизно дорівнює розміру всіх збройних сил Франції, які за оцінками міністерства оборони Франції у 2020 році становили трохи понад 200 000 осіб, інформує Reuters.

Зеленський сказав, що принаймні ця кількість буде потрібна як гарантія безпеки, якщо російські збройні сили складатимуть 1,5 мільйона осіб, а Україна матиме лише половину від цього числа.

Також український лідер заявив, що Київ працює над організацією зустрічі між ним і Трампом. Зеленський заявив, що Україна не погодиться на вимоги Росії різко скоротити чисельність своїх військових, передбачивши, що президент Росії Володимир Путін вимагатиме від України скоротити свої збройні сили до п’ятої частини.

"Він цього хоче. Ми цього не допустимо", — сказав Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що на форумі в Давосі президент України Володимир Зеленський заявив, що диктатор РФ Путін розуміє тільки мову сили, тому з ним не можна говорити на рівних.

Нагадаємо, нардепка Єлизавета Яська пояснила користь від форуму у Давосі для України. За її словами, українська сторона може заявити про поточні проблеми та отримати можливість заручитися ще більшою підтримкою від партнерів.