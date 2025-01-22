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Зеленский назвал количество миротворцев, необходимых Украине

22 января 2025 04:59
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
По мнению украинского президента, нужно 200 тысяч миротворцев, для безопасности Украины от нового нападения РФ
Президент Украины Владимир Зеленский в Давосе. Фото: Офис президента
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский на экономическом форуме в швейцарском Давосе заявил, что Украине необходимо вмешательство международных миротворцев, чтобы предотвратить следующее нападение России. Но миротворческие силы будут лишь частью гарантий безопасности, которые нужны Украине.

Об этом информирует агентство Reuters.

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По словам Зеленского, для безопасности понадобится не менее 200 000 европейских миротворцев после любого соглашения о прекращении огня. Он призвал европейских лидеров сделать больше для защиты Украины и самой Европы.

"200 тысяч  это минимум. Это минимум, иначе ничего не получится", — ответил журналистам агентства Зеленский на вопрос об идее миротворческого контингента в интервью после выступления.

Это количество примерно равно размеру всех вооруженных сил Франции, которые, по оценкам министерства обороны Франции, в 2020 году составляли чуть более 200 000 человек, информирует Reuters.

Зеленский сказал, что по крайней мере это количество будет нужно как гарантия безопасности, если российские вооруженные силы будут составлять 1,5 миллиона человек, а Украина будет иметь лишь половину от этого числа.

Также украинский лидер заявил, что Киев работает над организацией встречи между ним и Трампом.

Зеленский заявил, что Украина не согласится на требования России резко сократить численность своих военных, предсказав, что президент России Владимир Путин потребует от Украины сократить свои вооруженные силы до пятой части.

"Он этого хочет. Мы этого не допустим", — сказал Зеленский.

Ранее мы сообщали, что на форуме в Давосе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диктатор РФ Путин понимает только язык силы, поэтому с ним нельзя говорить на равных.

Напомним, нардеп Елизавета Ясько объяснила пользу от форума в Давосе для Украины. По ее словам, украинская сторона может заявить о текущих проблемах и получить возможность заручиться еще большей поддержкой от партнеров.

Владимир Зеленский владимир путин Давос война в Украине миротворцы мирные переговоры

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