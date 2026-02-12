Видео
Главная Армия Минобороны сможет достроить незавершенные защитные сооружения

Минобороны сможет достроить незавершенные защитные сооружения

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 13:04
Фортификационные сооружения сможет достраивать Минобороны — детали
Строительство фортификационных сооружений. Фото: The Telegraph

Министерство обороны Украины может принимать на баланс и завершать строительство оборонных сооружений, которые не завершил государственный заказчик. Это позволит ликвидировать "долгострои" на критических направлениях фронта.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Мининстверство обороны.

Строительство фортификаций в Украине

Как известно, Кабинет Министров Украины внес изменения в соответствующий порядок и отныне Минобороны сможет завершать строительство оборонительных сооружений, если этого не может сделать государственный заказчик.

"Это позволит ликвидировать "долгострои" на критических направлениях фронта и консолидировать управление фортификационными сооружениями в руках военных", — говорится в сообщении.

Чтобы передать объект на баланс Минобороны для завершения фортификационных сооружений, государственный заказчик должен направить письменное уведомление с рядом данных:

  • обоснованием обстоятельств, которые делают невозможным завершение строительства;
  • проектную и исполнительную документацию;
  • акты приемки выполненных строительных работ;
  • справку о стоимости работ и расходов.

О решении Минобороны сообщит государственному заказчику в течение десяти суток. Отмечается, что отказ возможен только в случае отсутствия обоснования или необходимой документации.

В случае согласия государственный заказчик должен направить в Минобороны полный пакет документов. После этого оборонное ведомство формирует комиссию и по ее решению принимает сооружение на баланс.

"Таким образом Минобороны сможет самостоятельно завершать строительство критически важных объектов на стратегических направлениях. Своевременное введение в эксплуатацию фортификаций позволит минимизировать потери среди военнослужащих", — отметили в оборонном ведомстве.

Напомним, ранее Андрей Билецкий объяснил, какими должны быть современные полевые фортификации. Нужно учитывать развитие дронов во время этой войны.

В то же время Александр Сырский оценил готовность населенных пунктов к обороне. По его словам, в 2025 году уровень инженерного оснащения оборонительных рубежей и защиты от дронов заметно вырос.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
