Почему надо изменить современные полевые фортификации - объяснение Билецкого

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий. Фото: пресс-служба корпуса

Украине необходимо внедрить системный подход к созданию современных полевых фортификационных сооружений, предназначенных для длительной обороны. Это связано с развитием дронов на войне.

Об этом заявил бригадный генерал, командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий в интервью изданию Бомбардир.

Реклама

Читайте также:

Почему надо изменить современные полевые фортификации

По словам военного, массовое использование беспилотников кардинально изменило поле боя и саму логику ведения войны. Долгосрочные огневые точки уже не играют той роли, которую имели в 2023 году, а классические позиции отделений, взводов и ротных опорных пунктов фактически потеряли свою актуальность.

"Надо серьезно и концептуально подходить, нужна научно-практическая мысль — что такое современная полевая фортификация? Потому что все выглядит не так, как в учебнике", — подчеркнул комкор.

Билецкий отметил, что современная линия обороны должна быть открытой зоной поражения без лесных насаждений. Это, по его мнению, необходимо для эффективной работы операторов дронов и наземных роботизированных систем.

Он уточнил, что в таких зонах должны быть разрушены все здания, подвалы, дороги, мосты, дамбы и другие инженерные сооружения. Также не стоит сохранять растительность, а рельеф дополнительно усложнять завалами, малозаметными проволочными заграждениями и минными полями на ключевых участках. По словам Билецкого, преодоление таких участков для врага станет практически невозможным.

Кроме того, он назвал оправданным уход с невыгодных рубежей обороны для сохранения личного состава.

Напомним, что командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий поддержал кадровые и организационные реформы в 125-й отдельной тяжелой механизированной бригаде после резонансных заявлений о проблемах с управлением и потерях на фронте.

А до этого Андрей Билецкий призвал к срочной реформе войска и объяснил, почему это важно.